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До 1,9 млн рублей увеличили единовременную выплату участникам СВО в Тюменской области

Губернатор, 18:19 18 апреля 2025

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

До 1,9 млн рублей увеличили единовременную выплату участникам СВО в Тюменской области. Ее могут получить тюменцы, заключившие контракт с Министерством обороны РФ, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Подписал соответствующее постановление правительства. Чтобы получить выплату, контракт необходимо заключить через военкомат Тюменской области или пункт отбора на военную службу по контракту в Тюмени", - уточнил глава региона.

Он отметил, что работа по поддержке военнослужащих и членов их семей продолжается.

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# Александр Моор , СВО

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