В Тюмени ветеранов СВО научили играть в следж-хоккей

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс по следж-хоккею для тюменских ветеранов специальной военной операции провела команда адаптивного хоккейного клуба “Уральские волки” из Екатеринбурга 13 апреля. Встреча прошла по инициативе филиала фонда “Защитники Отечества” по Тюменской области при поддержке правительства региона.

Общение и занятие состоялись в крытом ледовом катке “Рубиновец” на ул. Народной, распахнувшего свои двери в декабре 2024 г.

Заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области Виктор Квасов подчеркнул, что в спорткомплексе созданы условия для тренировок спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для ветеранов СВО. Акцент на этом ранее делал губернатор Тюменской области Александр Моор.

“Команда из Екатеринбурга делится своим опытом, чтобы наши ветераны занимались следж-хоккеем, выходили на соревнования. Спорт позволяют эффективно адаптироваться к мирной жизни, физически развивать себя. Как раз “Рубиновец” приспособлен для проведения занятий по следж-хоккею и адаптивному керлингу. Надо пользоваться этой возможностью. Уверен, что следж-хоккей заинтересует наших ветеранов, будет организована команда, начнутся тренировки – уже предоставляется такая возможность”, – поделился Виктор Квасов.

Он уверен, что в регионе появится своя сборная по следж-хоккею и тюменские спортсмены будут завоевывать высокие награды.

Руководитель филиала фонда “Защитники Отечества” по Тюменской области Динара Поштаренко считает, что добиться успехов в спорте ветеранам СВО обязательно помогут их смелость, мужество и самоотверженность.

“Спорт помогает нам поддерживать не только тело, но и здоровый сильный дух. Мы пригласили наших партнеров, людей, которые развиваются в Уральском регионе следж-хоккей. Уверена, что с их поддержкой и вашим активным участием мы сможем собрать дружную и сильную команду, успешно представлять наш регион на всероссийских и международных соревнованиях”, – сказала она, обращаясь к ветеранам СВО.

Следж-хоккеем АСНО “Адаптивный хоккей Уральского региона” занимается с 2019 г. Ветераны СВО по этому направлению начали заниматься в декабре 2024 г. Экипировка у игроков в следж-хоккей практически та же самая. На льду используют две клюшки и специальные сани. Капитан клуба “Уральские волки”, ветеран СВО Максим Кащавкин предупредил, что первые три-четыре занятия будет сложно: неизбежны падения, будут “забиваться” руки. По прошествии времени игроки начнут получать удовольствия от тренировок. Командный вид спорта близок для военнослужащих, отметил капитан.

Следж-хоккей набирает популярность среди ветеранов СВО. Об этом свидетельствуют цифры. В первом Всероссийском "Кубке защитников Отечества" по зимним видам спорта, который проходил в Ханты-Мансийске с 12 по 18 марта, за победу боролись 15 команд.

Тюменец Владислав Гудожников занимался хоккеем с пяти лет. Спорт присутствовал в его жизни всегда: играл и во время учебы в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. Следж-хоккей для него – возможность вернуться к любимой игре после ранения, полученного в зоне СВО в конце 2023 г. Мужчина считает, что стоит попробовать серьезно заняться этим видом спорта. Владислав провел на льду 15 минут, но признается, что это было тяжело.

Тюменские ветераны СВО примерили экипировку и пробовали удержать баланс, двигаясь по катку в специальных санях. Помогли им в этом опытные товарищи.

Инна Пахомова