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Нарисованные юными тюменцами портреты участников СВО выставили в библиотеке

Общество, 17:16 25 апреля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

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Выставка "Герои глазами детей", посвященная военнослужащим, погибшим в ходе специальной военной операции, открылась в Центральной городской библиотеке в Тюмени. Событие приурочено к Году героев и Году защитника Отечества.

"Это уникальный выставочный проект. Работы предоставлены детской художественной школой имени Александра Митинского. Ребята сделали портреты в разных техниках", — поделилась главный библиотекарь Центральной городской библиотеки Анна Бутра.

Выставка проработает до 19 мая. Возрастное ограничение: 0+. Напомним, официальный старт проекту был дан в историческом парке "Россия — моя история" в апреле 2024 года. На сегодняшний день создано около 40 портретов участников СВО. Проект масштабируется: к нему подключился Ноябрьск. Там в мае откроется своя подобная выставка.

"Я обратилась к заместителю директора по учебно-воспитательной работе детской художественной школы им. А.П. Митинского Александру Витольдовичу. Он не думая ни секунды согласился. Выставка — это "Бессмертный батальон" глазами детей", — поделилась руководитель региональной общественной патриотической организации "Мы с вами" Наталья Логинова.

В библиотеке рядом с работами воспитанников художественной школы размещена стена памяти: ее оформили фотографиями и письмами сотрудников учреждения и постоянных читателей. По словам главного библиотекаря, с помощью таких выставок организаторы хотят показать преемственность поколений. Пройдя по QR-кодам, размещенным на стене памяти, посетили попадают на краеведческий портал "Город Т", где могут почитать про госпитали Тюмени, уличные выставки, посвященные Великой Отечественной войне.

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Отметим, 26 апреля с 17 до 20 часов в Центральной городской библиотеке пройдет акция "Библионочь". Тема 2025 года — "Свои герои". Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# библиотека , выставка

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