Александр Моор вручил сертификаты выпускникам обучающего модуля "СВОй бизнес"

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил сертификаты об окончании учебы выпускникам обучающего модуля "СВОй бизнес" в штабе общественной поддержки "Единой России" 16 мая.

С 12 мая ветераны специальной военной операции и члены их семей обучались основам ведения предпринимательской деятельности. К работе со слушателями привлекли членов регионального отделения "Опоры России", преподавателей Международной школы предпринимательства Тюменского государственного университета из числа действующих бизнесменов и наставников, представителей органов власти.

"Сегодня для всех нас задача — адаптация к жизни ветеранов специальной военной операции, семей участников специальной военной операции. Учитывая, что прошли эти люди, они имеют сильный характер, умеют брать ответственность на себя, принимать решения. Стержень, который есть у ребят, точно потребуется в реализации предпринимательских проектов", — считает глава региона.

Александр Моор уверен, что участники обучающего модуля получили полезные знания, общаясь с людьми, которые хорошо разбираются в своем деле. Он пожелал не бояться будущего, смотреть вперед, реализовать все свои планы и бизнес-проекты. Также призвал участников модуля помнить о мерах поддержки предпринимательства, действующих в Тюменской области и стране.

Губернатор также напомнил, что для участников СВО в регионе действует программа "Боевой кадровый резерв". "Не все могут быть предпринимателями, но все точно могут быть полезны Родине на самых разных направлениях: в муниципальной службе, работая в сфере экономики, на предприятиях, но при этом, не являясь предпринимателем", – сказал он.

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России полковник Рустам Сайфуллин отметил, что в регионе большие возможности. Он поблагодарил за организацию такого модуля. Герой уверен, что слушатели обязательно будут развивать свои проекты, масштабировать их.

Участники представили бизнес-проекты разной направленности — это и производство меда, и разработка автоматизированных системных ведения бизнеса, открытие спа-салона.

Семейная пара Антонина и Виталий Кужель представили на защите бизнес-проект по открытию спа-салона. Основной упор сделан на релакс, оздоровление тела, укрепление здоровья благодаря методикам массажа в совокупности с другими "мягкими" процедурами. Салон откроется уже 12 августа. Антонина делает массаж уже около пяти лет, работает в небольшом кабинете на одну персону. Тюменку в расширении бизнеса поддерживает в муж — ветеран СВО. Антонина Кужель говорит, что участие в обучающем модуле позволило получить много знаний о бизнесе.

"Нам попался грамотный наставник — Ольга Резникова. Она классный мотиватор. Ольга побудила двигаться и не бояться, объяснила ключевые пункты по ведению бизнеса, указала на ошибки, которые нужно избежать, поделилась личным опытом в ведении бизнеса. Потом мы послушали спикеров, у которых салон красоты. Очень объемная информация, много всего нужного. В рамках этого проекта мы действительно получили столько знаний, сколько бы, наверное, за несколько лет бы не смогли найти самостоятельно. Это очень мощная программа", — дополнила Антонина Кужель.

Бизнес-проект по созданию агротуристической фермы представил ветеран СВО Сергей Постовалов. По его задумке на территории примерно в 60 км от Тюмени будет содержаться крупный рогатый скот, овцы и другие животные. Ожидается, что люди смогут отдохнуть здесь на природе от городской суеты, разместиться в уютных домиках.

Обучающий модуль "СВОй бизнес" помог построению финансовой модели, бизнес-планов. Отметим, параллельно Сергей проходит "Школу фермера". Уже в ней он хочет доработать эту бизнес-идею.

Программа "СВОй бизнес" проводилась совместно с "Единой Россией", "Опорой России", Корпорацией МСП и фондом "Защитники Отечества".

Инна Пахомова