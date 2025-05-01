Более 10 работодателей приняли участие в ярмарке вакансий для ветеранов СВО

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более 10 работодателей приняли участие в ярмарке вакансий для участников специальной военной операции и их семей, которая прошла в Тюменском филиале фонда "Защитники Отечества" 23 мая.

Как рассказала социальный координатор сектора по трудоустройству и организации обучения фонда "Защитники Отечества" Екатерина Панова, широкий спектр вакансий представили крупные компании — "Россети", "ГМС Нефтемаш", АО "ПРОДО Тюменский бройлер" и другие.

"Участники ярмарки, которые хотят расширить свои профессиональные горизонты, могут обратиться к специалисту по профориентации, а также получить консультацию в центре опережающей профессиональной переподготовки. Это вторая ярмарка вакансий, которую мы проводим в этом году непосредственно на площадке фонда. Первая показала небольшой, но положительный результат. Был трудоустроен один участник специальной военной операции. Несколько кандидатов находятся на согласовании с руководителями. Еще трое приступили к обучению", — сообщила Екатерина Панова.

Она отметила, что трудоустройство участников специальной операции и участников их семей является ключевой задачей фонда "Защитники Отечества", поэтому в этом направлении продолжат работать и дальше.

Компания ООО ППН "СибБурМаш" представлена на ярмарке не первый раз. Основные вакансии предприятия, работающего с нефтяными компаниями, — операторы станков и наладчики оборудования. Специалист отдела кадров Светлана Семенова заверила, что кандидаты без опыта могут пройти обучение. Она добавила, что среди сотрудников есть мужчины, которые пришли после специальной военной операции.

Предприятие предлагает стабильность, растущую зарплату, полис ДМС. В распоряжении работников будут оборудованная кухня, душевые кабины и спортивный зал. Если сотрудники хотят повысить разряды, то их могут отправить на обучение в другую организацию.

Тестирование на определение профессиональных склонностей и интересов посетителям ярмарки помогала пройти специалист кадрового центра "Работа России", психолог Вероника Денисенко. На листе было приведено 20 пар утверждений, соискатель должен был выбрать для себя понравившиеся. По максимальному количеству полученных баллов определяется тип профессии.

"Человек, например, может подойти и сказать, что он не знает, кем хочет быть. Мы даем рекомендации. Или соискателя интересует, насколько его нынешняя профессия ему соответствует. Для более глубокой беседы приглашаем в центр занятости. Также знакомим посетителей ярмарки с программой переобучения. Увидеть направления подготовки можно на сайте "Работа России" во вкладке "Образовательные программы", — пояснила Вероника Денисенко.

Ветеран СВО Даниил Бачеев сказал, что такие мероприятия дают вернувшимся с фронта бойцам понимание того, что Родина не забывает, помогает вернуться к мирной жизни. Мужчина пообщался с представителями УФСИН России по Тюменской области, отделом вневедомственной охраны Тюмени.

"Встречи полезны тем, что помогают найти себя в жизни. Здесь, например, есть организации, о которых я ранее не знал", — заключил ветеран.

Инна Пахомова