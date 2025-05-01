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Бойцы СВО поблагодарили тюменцев за переданные на фронт автомобили

Общество, 17:45 28 мая 2025

скриншот видео из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Максима Афанасьева

Бойцы СВО поблагодарили тюменцев за автомобиль "скорой помощи" и машину из гаража администрации города. Теперь транспорт помогает им на фронте.

Видео опубликовал в Telegram-канале глава Тюмени Максим Афанасьев. Он напомнил, что ремонт техники оплатили члены первичного отделения партии "Единая Россия". Также бойцы получили от горожан медицинские принадлежности и другие необходимые вещи.

"Спасибо всем, кто помогает нашим ребятам! Заметили шевроны с символикой города на военной форме? Их и флаг Тюмени передают нашим землякам депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук и заместитель директора административного департамента Вадим Файзулин. Эти символы будут сопровождать наших героев на протяжении всего пути к победе", — написал мэр.

Напомним, в городе действует проект "Тюмень для победы". На благотворительный счет "Победа" перечислены более 70 млн рублей.

Видео из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

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# Максим Афанасьев , помощь , СВО

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