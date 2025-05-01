В тюменском филиале фонда "Защитники Отечества" провели праздник для детей бойцов СВО

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Праздник для детей участников СВО организовали в тюменском филиале фонда "Защитники Отечества" накануне Дня защиты детей, 31 мая. Событие также было приурочено к двухлетию начала работы филиала.

В программе – творческие и спортивные мастер-классы, лекция о донорстве костного мозга и сказкотерапия, выставка картин ветеранов СВО.

"Мы устроили поистине семейный праздник. Пригласили семьи наших ветеранов, участников специальной военной операции. Организовали интерактивные площадки с мастер-классами. В гости пришли не только наши подопечные, но и друзья, партнеры. Сегодня можно попробовать себя в мастер-классе по росписи деревянной игрушки, пройти эстафету пожарных, сфотографироваться с ростовой куклой, познакомиться с настольными играми, сделать аквагрим. Много всего интересного проводится как для малышей, так и для взрослых", – рассказала заместитель руководителя по общественным проектам фонда Анастасия Левинова.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

По ее словам, такие праздники позволяют семьям отвлечься, сплотиться, провести время друг с другом, получить яркие эмоции. На интерактивных площадках работают на только партнеры, но и сами ветераны, жены участников СВО, подчеркнула Анастасия Левинова. Так, вдова погибшего участника специальной военной операции Татьяна Туркот провела неоновое шоу для малышей.

Доброволец тюменского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, студент медицинского колледжа Олег Иванов решил поддержать этот праздник, чтобы дети, пока их родители выполняют боевой долг в зоне СВО, смогли приобщиться к героическим поступкам своих отцов. На площадке, которую представители ВСКС открыли перед офисом фонда, ребят знакомили с гражданской безопасностью, со спасением на воде, из огня, навыками оказания первой помощи.

"Даже маленький ребенок может спасти чью-то жизнь. Если первая помощь хорошо оказана, то в разы повышается вероятность у медиков спасти человека. И пока папа на СВО, ребенок уже может почувствовать себя таким же героем здесь, будучи на страже безопасности своих близких", – поделился мнением Олег Иванов.

На этой локации дети увидели основное пожарное снаряжение, оборудование альпинистов. На примере беспилотного летательного аппарата юным тюменцам рассказали о ликвидации ЧС. Интерактивная эстафета позволила детям поучаствовать в инсценированном спасении.

С 12 до 14 часов состоялся мастер-класс по спортивным нардам. Президент федерации нард Тюменской области Иван Хаймин объяснял детям и подросткам правила игры. С 2023 года он популяризирует этот вид спорта. Бесплатные мастер-классы проводят на выездных мероприятиях, организуют занятия на своей территории. Эта игра, по словам руководителя федерации, развивается усидчивость и логическое мышление. Кроме того, нарды связаны с арифметикой. Научиться играть легко. Нарды более динамичные, чем шахматы, и интереснее, чем шашки, заверил Иван Хаймин.

"У нас есть свой класс. Мы находимся на Розы Люксембург, 12Б. В четверг, пятницу с 16 до 19 часов проводим бесплатные мастер-классы для всех. В этом году у нас появилась сборная, провели первый официальный чемпионат Тюменской области. В мае наши спортсмены вернулись с чемпионата России по коротким нардам. Со сборной поедем участвовать в соревнованиях, которые пройдут в России в октябре", – рассказал Иван Хаймин.

Напомним, фонд "Защитники Отечества" занимается комплексным сопровождением семей участников СВО: юридическими, медицинскими вопросами, организацией культурно-досуговой деятельности, вовлечением в спорт и другими моментами. 1 июня тюменский филиал отпразднует два года.

Инна Пахомова