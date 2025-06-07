Тюменский центр танца "Пико" посвятил отчетный концерт Году защитника Отечества

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

280 детей приняли участие в отчетном концерте центра танца "Пико" в Тюменской филармонии 7 июня. Выступления посвятили Году защитника Отечества и Году героев. Всего программу посмотрели 70 семей участников специальной военной операции и Героев России.

"При поддержке тюменского филиала фонда "Защитники Отечества" на протяжении всего года наша организация проводит концерты, уроки мужества в детских садах, школах, лагерях, прививает детям любовь к Родине, чтобы у подрастающего поколения сложилось хорошее впечатление о службе. Концерты от различных творческих коллективов для участников СВО, их семей будут проходить практически каждый месяц в Тюменской филармонии и ДК "Нефтяник", — рассказала заместитель председателя общественной организации "Юнона" Анастасия Сметанина.

Отчетное выступление молодых артистов собрало полный зал. Центру танца "Пико" всего четыре года, но даже такой за короткий промежуток времени его коллектив накопил серьезный опыт концертной деятельности, артистов систематически стараются выводить на все более высокий уровень, сказала художественный руководитель и основатель Галина Пилипенко.

"Сегодня особенный день, для нас это самое яркое, масштабное и важное событие всего творческого сезона. Мы готовимся к нему весь учебный год. И этот отчётный концерт особенный, потому что мы посвящаем его Году защитника Отечества. Очень рады иметь возможность высказать слова благодарности Героям России, ветеранам специальной военной операции, членам их семей. Будем очень стараться и дальше, надеюсь, у нас все получится", — поделилась Галина Пилипенко.

Юные артисты подготовили творческие номера в тематике концерта. Это народные танцы, народно-стилизованные, с патриотическим уклоном. Например, одно из выступлений посвятили российскому триколору.

В 2025 году в программе ярко выделили русскую ноту, не забывая при этом про танцы народов мира. На сцену вышли арстисты от трех до 16 лет. Программу поделили на несколько блоков: детский, народно-стилизованный и шоу современной эстрадной хореографии. Ребята трех-четырех лет впервые выступали - и сразу на такой большой площадке.

Отметим, за четыре года хореографическому коллективу "Пико" посчастливилось принять участие в национальной премии "Гордость страны", которая проходила в Москве. Тюменцы представляли город на площадке Государственного кремлевского дворца.

Инна Пахомова