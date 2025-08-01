Тобольские "муравьи" подвели итоги трудового лета
384 подростка из 22 сельских поселений Тобольского района поработали в "Отрядах главы" за три смены лета 2025 года.
Ребята успели привести в порядок более 30 детских площадок, парков и скверов, очистили свыше 15 км береговых линий рек.
Тобольский "муравьи" облагородили более 20 мемориалов и мест захоронений ветеранов Великой Отечественной войны.
Также юные тоболяки плели маскировочные сети, преображали фасады общественных зданий и остановочных комплексов.