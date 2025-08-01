  • 19 августа 202519.08.2025вторник
  • USD80,4256
    EUR94,0884
  • В Тюмени 20..22 С 0 м/с ветер южный

Тобольские "муравьи" подвели итоги трудового лета

Общество, 19:21 19 августа 2025

384 подростка из 22 сельских поселений Тобольского района поработали в "Отрядах главы" за три смены лета 2025 года.

Ребята успели привести в порядок более 30 детских площадок, парков и скверов, очистили свыше 15 км береговых линий рек.

Тобольский "муравьи" облагородили более 20 мемориалов и мест захоронений ветеранов Великой Отечественной войны.

Также юные тоболяки плели маскировочные сети, преображали фасады общественных зданий и остановочных комплексов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# отряды мэра , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:53 19.08.2025Тюменский ветеран СВО занялся производством мёда
19:45 19.08.2025Итоги полугодия подвёл глава Сургутского района
19:21 19.08.2025Тобольские "муравьи" подвели итоги трудового лета
18:58 19.08.2025"Сферум" завершил интеграцию в национальный мессенджер МАХ

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора