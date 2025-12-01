  • 22 декабря 202522.12.2025понедельник
В Тюменской области на пункте весогабаритного контроля зафиксировали 538 нарушений

Экономика, 12:30 22 декабря 2025

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Автомобильный пункт весогабаритного контроля работает на автомобильной дороге Ялуторовск-Ярково в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" с 1 января 2025 года. По данным управления автомобильных дорог Тюменской области, на 30 ноября зафиксировано 3 тыс. 824 проезда.

Сформировано 538 актов о нарушениях. Сумма наложенных штрафов составляет 68 млн 275 тыс. рублей. Оплачено – 24 млн 650 тыс. рублей, сообщает Главное управление строительства Тюменскйо области.

"Пункт весогабаритного контроля предназначен для снижения нагрузки на дорожное покрытие и повышение безопасности дорожного движения. Для измерения параметров транспортного средства комплекс оснащён специальными датчиками. Они измеряют вес, скорость, а встроенные фото- и видеокамеры считывают госномера проезжающих транспортных средств. Информацию о нарушении водитель сразу же видит на табло. Через специальное программное обеспечение она автоматически передаётся в Ространснадзор", - пояснили эксперты регионального управления автодорог.

Установка еще четырёх автоматизированных пунктов запланирована в Тюменской области в 2026 году. Их внедрение позволит повысить безопасность на дорогах, уменьшить количество ДТП и защитить дорожное покрытие от перегрузок.

