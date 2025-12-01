  • 22 декабря 202522.12.2025понедельник
Сервис для анализа научных статей по углеродной тематике представят в Тюмени

Общество, 12:19 22 декабря 2025

ТюмГУ

Презентация пилотной версии веб-сервиса TrendCarbon — платформы для автоматизированного анализа русскоязычных научных публикаций в области углеродной и климатической тематики - пройдет в Тюменском госуниверситете 23 декабря.

Проект разработали студентки Школы компьютерных наук ТюмГУ Виктория Марочкина, Анна Кобылкина под руководством доцента Анны Глазковой и при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках проекта "Тюменский карбоновый полигон".

"Сервис использует современные методы тематического моделирования (BERTopic, LDA) и генеративные языковые модели (YandexGPT, T5) для автоматического выявления научных трендов, кластеризации статей и создания кратких рефератов, — говорит руководитель проектного офиса Green Solutions LabОльга Захарова. - TrendCarbon позволит исследователям, аналитикам и специалистам в области климата и ESG сократить время на поиск и анализ научной литературы, обеспечивая тем самым эффективную работу с быстрорастущим массивом публикаций".

Платформа получила регистрацию как программа для ЭВМ и планируется к внедрению в научную инфраструктуру карбоновых полигонов России, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

# ТюмГУ

