В Тюмени на ул. Пермякова самосвал снес надземную конструкцию

Происшествия, 12:41 22 декабря 2025

ГАИ Тюменской области | Фото: ГАИ Тюменской области

Самосвал с открытым кузовом снес надземную конструкцию на ул.Пермякова в Тюмени.

Сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы работают на месте ДТП, сообщает ГАИ Тюменской области.

﻿

# ГАИ Тюменской области , ДТП

