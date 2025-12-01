  • 22 декабря 202522.12.2025понедельник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Тюменский Росреестр принял более 115 заявлений о регистрации бытовой недвижимости

Общество, 13:03 22 декабря 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

115 тыс. 185 тыс. заявлений о регистрации бытовой недвижимости принял Росреестр в Тюменской области с января по ноябрь 2025 г. Все они поступили в электронном виде.

"В отношении 95 процентов таких заявлений решение о регистрации принято в течение одного рабочего дня", - сообщил заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко.

В региональном Росреестре отметили, что бытовая недвижимость – это жилые и садовые дома, квартиры, комнаты, сопутствующие объекты (индивидуальные гаражи, хозяйственные постройки, объекты вспомогательного использования).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# недвижимость , Росреестр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:58 22.12.2025В тюменском ЖК "Европейский" возобновили работы по строительству теплотрассы
13:47 22.12.2025На прямую линию с президентом тюменцы направили 36,4 тысячи обращений
13:25 22.12.2025В кампусе Тюмени будут создавать экологичные расходники для магнитопорошковой дефектоскопии
13:03 22.12.2025Тюменский Росреестр принял более 115 заявлений о регистрации бытовой недвижимости

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора