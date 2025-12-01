Тюменский Росреестр принял более 115 заявлений о регистрации бытовой недвижимости

115 тыс. 185 тыс. заявлений о регистрации бытовой недвижимости принял Росреестр в Тюменской области с января по ноябрь 2025 г. Все они поступили в электронном виде.

"В отношении 95 процентов таких заявлений решение о регистрации принято в течение одного рабочего дня", - сообщил заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко.

В региональном Росреестре отметили, что бытовая недвижимость – это жилые и садовые дома, квартиры, комнаты, сопутствующие объекты (индивидуальные гаражи, хозяйственные постройки, объекты вспомогательного использования).