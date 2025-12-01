Тюменские ученые доказали эффективность дистанционного мониторинга уровня глюкозы в крови

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сахарный диабет первого типа требует от пациента постоянного внимания к уровню глюкозы в крови. Несмотря на развитие технологий, многим не удается достичь целевых показателей. Исследование Тюменского медицинского университета показало, что решением этой проблемы может стать дистанционный мониторинг с помощью глюкометров, автоматически передающих врачу данные самоконтроля пациента, сообщает пресс-служба вуза.

По данным Федерального регистра сахарного диабета, в России почти 38 % пациентов с сахарным диабетом первого типа не достигают индивидуального целевого уровня гликированного гемоглобина (HbA1c). Хотя существуют системы непрерывного мониторинга глюкозы, они доступны не всем. Стандартный же самоконтроль с бумажным дневником часто не позволяет врачу оперативно реагировать на изменения.

Ученые ТМУ оценили клиническую эффективность дистанционного мониторирования. Исследование возглавила профессор кафедры терапии с курсами эндокринологии, функциональной и ультразвуковой диагностики ТМУ, главный внештатный эндокринолог Тюменской области Людмила Суплотова. В исследовании участвовали 127 пациентов с неудовлетворительным контролем диабета.

Исследование подтвердило эффективность дистанционного мониторинга самоконтроля гликемии, когда врач может видеть тенденции в реальном времени и давать рекомендации до наступления критических ситуаций, а пациент чувствует постоянную поддержку и лучше понимает связь между своими действиями и показателями.