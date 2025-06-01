Более 170 организаций поддержали проект "Тюмень для Победы"

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

15 тыс. человек и более 170 организаций поддрежали проект "Тюмень для Победы", перечислив средства на счет "Победа", с августа 2024 год. Удовлетворены 127 заявок от 45 подразделений.

"На заседании коллегии администрации Тюмени заместитель директора административного департамента Вадим Файзулин подробно рассказал о своей поездке в зону специальной военной операции, о посещении воинских частей, госпиталя и передаче гуманитарного груза нашим землякам. Все бойцы настроены на победу и передают слова огромной благодарности тюменцам", — написал в своем Telegram-канале глава Тюмени Максим Афанасьев.

На поступившие средства куплено 23 станции РЭБ, 37 детекторов дронов, 22 квадроцикла, 42 мотоцикла, 60 квадрокоптеров, 55 средств связи, 150 носилок, 100 касок, медикаменты, запчасти для дронов, усилители сигналов и многое другое.Оплачены транспортные расходы 15 гумконвоев.

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

"Новое для нас направление работы: граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Тюмени, получают от городского Совета ветеранов при поддержке администрации города рюкзаки с необходимым набором для бойца. В него входят: спальный мешок, складной коврик, пауэрбанк, пончо от тепловизора, дождевик, фонарик, паракорд, мультитул, носилки, аптечка, сформированная исключительно по запросам военнослужащих. Все это приобретено на средства, поступающие на счет "Победа". Первые бойцы, а также Герой РФ Рустам Галиевич Сайфуллин, внимательно изучив содержимое рюкзака, уже дали оценку инициативе: это серьезная помощь нашим военным", — заключил мэр.