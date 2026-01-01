  • 12 января 202612.01.2026понедельник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Новогодние праздники в регионах УФО прошли спокойно

Общество, 17:05 12 января 2026

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Новогодние праздники в регионах Уральского федерального округа прошли спокойно, без критических происшествий. Это отметил полномочный представитель президента России Артём Жога, который провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами.

"Это стало возможным благодаря постоянному контролю со стороны органов власти, коммунальных служб, правоохранительных органов и всех остальных ответственных лиц. Нештатные ситуации устранялись своевременно, масштабных аварий допущено не было", - подчеркнул Артём Жога.

Полпред напомнил, что президент России поставил перед регионами много задач в социальной, экономической и других сферах. Важно оперативно, без долгой раскачки, включиться в работу над ними, сообщает пресс-служба полпредства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Артем Жога , безопасность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:38 12.01.2026В Тюменской агломерации устранили 142 засора на сетях водоотведения
17:31 12.01.2026Исследование показало: чего ждут инвесторы?
17:28 12.01.2026Тюменские компании могут посоревноваться за звание лучших в работе с нейросетями
17:27 12.01.2026Информация об отставке директора департамента молодежной политики Тюменской области не соответствует действительности

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора