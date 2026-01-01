Новогодние праздники в регионах УФО прошли спокойно

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Новогодние праздники в регионах Уральского федерального округа прошли спокойно, без критических происшествий. Это отметил полномочный представитель президента России Артём Жога, который провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами.

"Это стало возможным благодаря постоянному контролю со стороны органов власти, коммунальных служб, правоохранительных органов и всех остальных ответственных лиц. Нештатные ситуации устранялись своевременно, масштабных аварий допущено не было", - подчеркнул Артём Жога.

Полпред напомнил, что президент России поставил перед регионами много задач в социальной, экономической и других сферах. Важно оперативно, без долгой раскачки, включиться в работу над ними, сообщает пресс-служба полпредства.