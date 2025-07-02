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Тюменский депутат отправил в зону СВО автомобиль повышенной проходимости

Политика, 16:19 02 июля 2025

Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Очередной автомобиль "Нива" повышенной проходимости приобрёл и подготовил к отправке на передовую в зону проведения специальной военной операции депутат Тюменской городской думы Алексей Рагозин в рамках городского проекта "Тюмень для Победы".

Техника закуплена по просьбе одного из сотрудников возглавляемого Алексеем Рагозиным завода "Тюменьремдормаш", который в настоящее время, как и некоторые его коллеги, принимает участие в специальной военной операции. Ребята, которые уже вернулись с фронта, сейчас продолжают трудиться на предприятии.

Чтобы автомобиль "Нива" был в полной боевой готовности, ему провели полное техническое обслуживание, а также оснастили противодроновой защитой собственного производства. Для маскировки автомобиля и бойцов на месте дислокации помогут маскировочные сети, которые сплели волонтеры из микрорайона Утешево.

Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Наполненный коробками с продуктами, питьевой водой и предметами первой необходимости автомобиль отправился в боевое подразделение в зону спецоперации, где поможет нашим ребятам в выполнении боевых задач.

Благодарственное письмо Героя России Рустама Сайфуллина, врученное ранее депутату Алексею Рагозину за организацию гуманитарной помощи для участников СВО, подтверждает, что оказываемая помощь очень важна.

Николай Ступников

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