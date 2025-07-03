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Волонтеры-медики помогают военно-морскому клиническому госпиталю в Крыму

Общество, 10:46 03 июля 2025

фото штаба общественной поддержки Тюменской области

1472-й военно-морской клинический госпиталь имени Н.И. Пирогова получает поддержку тюменских медиков.

Тюменские волонтеры –медики откликаются на просьбу коллег и оперативно отправляют вещи для хозяйственных нужд, одежду, обувь и все необходимое.

Как рассказала врач-терапевт поликлиники им. Е.М. Нигинского Елена Рубцова, в медикаментах у госпиталя нет необходимости, но требуется одежда: летом - футболки, шорты, в межсезонье и зимой- куртки, спортивные костюмы, и всегда нужна обувь.

"Периодические требуются вещи для хозяйственных нужд: стиральный порошок, влажные полотенца для лежачих пациентов, машинки для стрижки ребят. Сейчас потребность в наконечниках для тростей и костылей, сами костыли. Мы стараемся оперативно реагировать на просьбы и присылать самое необходимое", - сказала она.

Именно Елена Рубцова стала инициатором помощи крымскому госпиталю. Все началось с личной истории. В июле 2024 года она побывала вместе с семьей в Крыму, именно тогда пришла идея помогать госпиталю, но пришлось искать возможность оказать поддержку. В этом посодействовал благотворительный фонд "Своих не бросаем", в рамках которого Елена и стала волонтером. Фонд был создан в марте 2022 года, он объединяет людей, готовых оказать помощь раненым военнослужащим, инвалидам и семьям погибших.

Сначала Елена Рубцова собирала гуманитарную помощь своими силами и при участии близких и родных, затем масштабы выросли — к работе подключились коллеги-медики.

В Штабе общественной поддержки "Единой России" Тюменской области прошла встреча волонтеров с руководителем регионального исполкома партии, председателем комитета по социальной политике облдумы Ольгой Швецовой и юристом "Единой России" Андреем Щербининым.

Ольга Швецова вручила благодарственное письмо врачу-терапевту, также благодарностями отмечены ее муж Евгений Рубцов и коллеги-медики: Ирина Колесова, Елена Филимонова, Алена Купрыч и Наталья Шорохова. Для Натальи волонтерская работа имеет особое значение, поскольку она жена погибшего на СВО солдата, мама троих детей.

"Вы посвятили свою жизнь помощи людям, выбрав профессию медика, поэтому не удивительно, что волонтерская работа вам так близка. Вы чутко относитесь к чужим бедам, и по-другому уже не можете, - обратилась Ольга Швецова к гостям со словами благодарности. - Сегодня для нашего общества задача №1 — помощь участникам СВО и их семьям. Мы помогаем в том числе и госпиталям в ЛНР, где проходят лечения бойцы. Поддержка региона не прекращается, и это возможно только благодаря участию таких людей, как вы".

Слова признательности высказал Андрей Щербинин, который много общается с бойцами и их семьями, и знает, как те ценят помощь земляков.

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# волонтеры-медики , госпиталь , Крым , СВО

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