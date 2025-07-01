Шестисотую маскировочную сеть сплели "Горьковские берегини" для бойцов СВО

| Фото: предоставлено Татьяной Петелиной | Фото: предоставлено Татьяной Петелиной

600 маскировочных сетей для нужд СВО сплели представители волонтерской команды "Горьковские берегини" в с. Горьковка Тюменского района. Размер каждого такого покрытия - три на шесть метров.

Как рассказала корреспонденту информационного агенсттва "Тюменская линия" руководитель команды Татьяна Петелина, работу над шестисотой по счету сетью завершили 14 июля.

"Волонтерская группа создана в сентябре 2023 года, хотя помогать бойцам специальной военной операции горьковские женщины начали сразу после объявления частичной мобилизации. Изначально поддерживали дух ребят, приезжая к ним с концертами и пирогами, привозили им вязанные вещи", — поделилась Татьяна Петелина.

Затем активистки начали плести сети, создавать маскировочные костюмы "Леший" — на данный момент их уже более 600, шили нательное белье. Зимой они отправляли участникам СВО окопные свечи. Женщины собирали собачью щерсть и изготавливали лечебные пояса, в ответ от бойцов получали слова благодарности. Также они комплектовали сухой душ, сушили и передавали овощи группе "Тепло сердец", которая заготавливает супы.

В группу "Горьковские берегини" входят 32 волонтера, трудятся они ежедневно. 15 женщин занимаются плетением масксетей и костюмов "Леший" на дому. Гуманитарную помощь отправляют ежемесячно с общественной организацией "Ветераны-пограничники Тюменской области".

"Горьковских берегинь" часто можно встретить на различных событиях, акциях. Так, на областном чувашском празднике Акатуй, который прошел 12 июля в Нижней Тавде, представители волонтерской группы плели тактические браслеты, которые в случае необходимости можно распустить и получить пятиметровый шнур. С помощью такой веревки можно вытащить раненого, закрепить груз, остановить кровотечение. Также по аналогии можно делать тактические пояса. На празднике "Горьковские берегини" провели мастер-класс по изготовлению полезных на фронте вещей для всех желающих.

Инна Пахомова