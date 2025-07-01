  • 14 июля 202514.07.2025понедельник
  • USD77,8855
    EUR91,1201
  • В Тюмени 22..24 С 4 м/с ветер северо-западный

Шестисотую маскировочную сеть сплели "Горьковские берегини" для бойцов СВО

Общество, 17:34 14 июля 2025

предоставлено Татьяной Петелиной | Фото: предоставлено Татьяной Петелиной

600 маскировочных сетей для нужд СВО сплели представители волонтерской команды "Горьковские берегини" в с. Горьковка Тюменского района. Размер каждого такого покрытия - три на шесть метров.

Как рассказала корреспонденту информационного агенсттва "Тюменская линия" руководитель команды Татьяна Петелина, работу над шестисотой по счету сетью завершили 14 июля.

"Волонтерская группа создана в сентябре 2023 года, хотя помогать бойцам специальной военной операции горьковские женщины начали сразу после объявления частичной мобилизации. Изначально поддерживали дух ребят, приезжая к ним с концертами и пирогами, привозили им вязанные вещи", — поделилась Татьяна Петелина.

Затем активистки начали плести сети, создавать маскировочные костюмы "Леший" — на данный момент их уже более 600, шили нательное белье. Зимой они отправляли участникам СВО окопные свечи. Женщины собирали собачью щерсть и изготавливали лечебные пояса, в ответ от бойцов получали слова благодарности. Также они комплектовали сухой душ, сушили и передавали овощи группе "Тепло сердец", которая заготавливает супы.

В группу "Горьковские берегини" входят 32 волонтера, трудятся они ежедневно. 15 женщин занимаются плетением масксетей и костюмов "Леший" на дому. Гуманитарную помощь отправляют ежемесячно с общественной организацией "Ветераны-пограничники Тюменской области".

"Горьковских берегинь" часто можно встретить на различных событиях, акциях. Так, на областном чувашском празднике Акатуй, который прошел 12 июля в Нижней Тавде, представители волонтерской группы плели тактические браслеты, которые в случае необходимости можно распустить и получить пятиметровый шнур. С помощью такой веревки можно вытащить раненого, закрепить груз, остановить кровотечение. Также по аналогии можно делать тактические пояса. На празднике "Горьковские берегини" провели мастер-класс по изготовлению полезных на фронте вещей для всех желающих.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# волонтеры , маскировочные сети , СВО

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 14.07.2025Ольга Езикеева: участники "Боевого кадрового резерва" смогут стать полезными в сфере предпринимательства
17:56 14.07.2025"День цифры" состоится для детей участников СВО в Тюмени
17:36 14.07.2025За ходом капремонта в многоквартирниках и содержанием земельных участков следят тюменские депутаты
17:34 14.07.2025Шестисотую маскировочную сеть сплели "Горьковские берегини" для бойцов СВО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора