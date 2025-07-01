В зону СВО из Тюмени отправили 31-й конвой с гуманитарной помощью

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

31-й конвой с гуманитарной помощью отправился в зону специальной военной операции от парка Пограничников в Тюмени 21 июля. Объем составил 120 тонн. Груз включает в себя автомобили, мотоциклы, медикаменты, маскировочные сети и многое другое.

"Это большой груз. Здесь в основном строительные материалы. Это необходимо, потому что нашим ребятам приходится перемещаться и обживаться на новых местах. Еще есть медикаменты, мотоциклы, квадроциклы — на них большой спрос. Работаем по заявкам от наших бойцов", — поделился председатель общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.

Председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев поблагодарил волонтерские организации, предпринимателей, общественников.

"Каждый трал, каждый автомобиль, ценный груз и военное оборудование приближают нашу победу и помогает сохранять жизни наших бойцов", - сказал он. Также от лица региональных органов власти Роман Рзаев поздравил Нуртдина Ибрагимова с днем рождения. 21 июля председатель общественной организации отмечает 65-летие.

"Сегодня отмечает свой день рождения лидер, который еще в 2022 году повел за собой людей на благое дело. Высочайший профессионализм, богатый опыт, чувство ответственности в сочетании с чутким и внимательным отношением к людям снискали вам заслуженный авторитет в обществе. Ваши незаурядные организаторские способности, трудолюбие и целеустремленность в деле патриотического воспитания подрастающего поколения, проявление заботы о ветеранах и членах их семей вызывает чувство глубокого уважения. Отдельных слов благодарности заслуживает ваша неустанная работа по оказанию помощи воинским подразделениям, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. Ваше умение решать сложные задачи является примером, который воодушевляет других участников ветеранского движения, способствует их сплочению в реализации общественно значимых программ и мероприятий", — обратился Роман Рзаев Нуртдину Ибрагимову.

Председатель городской думы Светлана Иванова подчеркнула, что груз собран большой тюменской семьей и напомнила, что уже на этой неделе будет отмечаться День города. В связи с этим Тюменская гордума запустила акцию: после митинга любой желающий мог взять открытку, дизайн которой был разработан с учащимися художественной школы им. Александра Митинского, и подписать ее для бойцов СВО.

Светлана Иванова также поздравила Нуртдина Ибрагимова с юбилеем, отметив, что это человек с активной жизненной позицией, неравнодушный ко всему, что происходит.

"С первого дня он лично включился в помощь. Он вместе с нами, со всей Тюменской областью оказывает фронту помощь здесь, в тылу. И это важно. Когда мы вместе, то мы действительно непобедимы. Один за всех и все за одного", — заключила она.

Отметим, к отправке присоединились 43 волонтерских группы. Гуманитарный груз привезли со всех районов Тюменской области.

На торжественном митинге можно было увидеть волонтерскую команду "Горьковские берегини". Они держат связь бойцами СВО, отправляют им то, что необходимо.

"В данный момент большая заявка от участников СВО на маскировочные сети, костюмы "Леший". Плюс им нужна обычная вода, потому что там проблема с этим. Мы сделали все, о чем говорили ребята. Сегодня мы привезли 71 коробку и мешки", — дополнила руководитель команды ""Горьковские берегини" Татьяна Петелина.

С ветеранами-пограничниками Тюменской области "Горьковские берегини" работают с самого начала. Каждый раз женщины-волонтеры отправляют от 70 до 100 упаковок. Бойцы сообщают "Горьковским берегиням" о том, что получили груз, делятся словами благодарности.

Волонтерская команда из с. Горькова состоит из пенсионерок от 65 лет. Работают женщины ежедневно: плетут масксети, делают окопные свечи, комплекты "Сухой душ". Волонтеры всегда участвуют в праздниках региона.

Инна Пахомова