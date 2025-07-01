Стартовал прием заявок в тюменский проект "СВОй кожевенник"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок в проект "СВОй кожевенник" продлится по 14 сентября. Участниками смогут стать бойцы специальной военной операции и их близкие.

Как рассказала руководитель проекта, заместитель директора по развитию АНО ДПО "Центр переподготовки и повышения квалификации специалистов" Юлия Кушина, в рамках проекта состоятся образовательные, мотивационные и коммуникационные встречи. Участники освоят профессию мастера кожевенного ремесла и раскроют свой творческий потенциал.

"Главное, что творчество, ручной труд станут инструментом для эмоциональной перезагрузки каждого из участников проекта. После обучения при желании люди смогут стать предпринимателями, реализовывать готовую продукцию, которую они создадут, в этом мы тоже поможем", — поделилась она на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Проект поддержало много партнеров. Представители организации "Опора России" расскажут, как стать предпринимателями, что делать, чтобы монетизировать хобби. Пройдут встречи с мастерами-ремесленниками, добившимися успеха. Так, реставратор Святослав Шитов расскажет о себе, проведет мастер-класс и экскурсию по пешеходной ул. Дзержинского. Кроме того, запланированы семейные встречи в музее истории крестьянского быта в д. Насекина.

Проект рассчитан и на популяризацию кожевенного мастерства. Мастер-кожевенник, руководитель тюменской кожевенной мастерской "Сладно", директор центра развития ремесленничества Андрей Щебельник всегда подчеркивает, что Тюмень была одной из кожевенных столиц, он пытается возродить былую славу.

В программу образовательного курса вошли восемь лекций по разным темам. На первом вступительном треке участники познакомятся с историей кожевенного мастерства. На последующих встречах будут заданы домашние задания. Участники узнают о видах кожи, топологии и дублении, инструментах кожевенника, кожевенной химии, видах швов и изделий, обустройстве мастерской, продвижении своего дела.

На занятиях будут делать обложки, кошельки, картхолдеры, брелоки, ремни, браслеты и другие изделия из натуральной кожи. Одно из заданий — разработать собственную модель изделия и сшить ее.

Образовательная деятельность начнется с 22 сентября. 25 октября участники выйдут на самостоятельную работу. 8 ноября все встретятся на итоговой презентации и аттестации. Каждый получит удостоверение установленного образца о повышении квалификации с внесением в реестр Рособрнадзора на основании лецензии АНО ДПО "Центр переподготовки и повышения квалификации специалистов".

На 23 декабря намечена коммуникационная сессия с участниками, партнерами проекта, чтобы получить обратную связь.

Для участников проекта подготовят стартовые наборы инструментов, которые впоследствии останутся у них.

Заявку можно подать по ссылке. Возрастное ограничение: 18+.

Ранее проект стал одним из победителей конкурса грантов губернатора Тюменской области в 2025 году. На реализацию проекта выделили более 1 млн 300 тыс. рублей.

Инна Пахомова