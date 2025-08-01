Александр Моор: проект "Боевой кадровый резерв" набирает обороты

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Проект "Боевой кадровый резерв" набирает обороты. Для всех нас важно, чтобы каждый ветеран СВО получил реальную пользу, обучаясь по программе. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Александр Моор.

Он добавил, что станет наставником для всех участников "Боевого кадрового резерва", поделюсь своим профессиональным опытом.

Встретился сегодня с кандидатами в наставники нашего проекта "Боевой кадровый резерв". Обсудили важность этой миссии для успешной адаптации участников и ветеранов СВО в мирной жизни.

“Скоро в проекте стартует этап обучения. Для него отобрали 34 участника. В течение года их ждут теоретические занятия и стажировки на крупных предприятиях и в органах власти”, – сообщил губернатор.

На протяжении всего периода обучения за каждым участником будет закреплен наставник, который поможет успешнее развить необходимые управленческие навыки. Как эффективнее построить эту работу, обсудили сегодня на встрече.