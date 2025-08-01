  • 20 августа 202520.08.2025среда
Рустам Сайфуллин примет участие в Кубке полпреда президента в УФО

Общество, 15:54 20 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Герой России Рустам Сайфуллин примет участие в Кубке полпреда президента РФ в УФО для защитников Отечества. Событие пройдет в Тюмени и Тюменском округе с 26 по 31 августа,

Он выступит в волейболе сидя, пауэрлифтинге и настольном теннисе, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УФО.

Сегодня Рустама Сайфуллина знает вся Россия. Уроженец с. Вагай Тюменской области, командир инженерно-саперного полка стал одним из первых героев спецоперации, который личным примером продемонстрировал стойкость, мужество и несгибаемую волю российского офицера.

После первого ранения в марте 2022 года Рустам Сайфуллин из госпиталя вернулся к своим ребятам и продолжил выполнять боевые задачи, пока не получил второе ранение. Медаль "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации ему лично вручил в больничной палате Министр обороны России.

Рустам Сайфуллин ведет активную жизнь. Он служит заместителем начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, читает лекции в Обществе "Знание" и занимается спортом.

