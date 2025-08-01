Команда Тюменской области — победитель Кубка полпреда президента РФ в УФО

Команда Тюменской области завоевала первое место в общекомандном зачете первого Кубка полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе для защитников Отечества. Итоги подвели в ходе торжественной церемонии закрытия события в Тюмени 30 августа.

Четыре дня, которые длилось событие, были наполнены невероятными эмоциями, настоящим спортивным азартом и высочайшим мастерством. Ветераны специальной военной операции, съехавшиеся в регион со всего округа, продемонстрировали силу, волю к победе в 13 видах спорта. На большом экране зрителям представили динамичный ролик с яркими кадрами соревновательных дней.

Участие в церемонии закрытия приняли глава региона Александр Моор и полпред Артем Жога.

"Вот и подходит к завершению яркий спортивный праздник силы, духа, мужества, и даже немного грустно, но каждое расставание – это повод для новой встречи. Я уверен, что почин, который мы дали здесь, в Тюменской области, будет подхвачен другими регионами Уральского федерального округа, и Кубок полпреда станет долгожданным регулярным событием”, – произнес со сцены Александр Моор.

Он добавил, что жители регионов, которые входят в Уральский федеральный округ, переживали эмоции, наблюдали за выступлениями спортсменов. С одной стороны, как на спортивных состязаниях всегда кипели страсти, бескомпромиссная борьба, а с другой стороны — настоящая дружба, поддержка и взаимопомощь, так как и должно быть в настоящем боевом братстве, сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что в Тюменской области богатый опыт проведения спортивных соревнований разного уровня. Провести Кубок для защитников Отечества, ветеранов боевых действий – особая честь и задача. Александр Моор поздравил всех победителей, призеров и участников.

"Все вы – большие молодцы. Хочу пожелать всем вам, вашим семьям, родным и близким крепкого здоровья, успехов, позитивных эмоций и только новых побед и в спорте, и в жизни”, – заключил губернатор.

Из рук Александра Моора награды получили ветераны СВО, выступавшие в дисциплине "Спортивное метание ножа" в разных категориях. В командном зачете победила команда Тюменской области.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в УФО Артем Жога отметил роль проведения таких соревнований в реабилитации бойцов. По его словам, когда задумывался этот Кубок, было понимание, что это сплотит ребят, подарит им радость, желание двигаться вперед, бороться, добиваться высоких результатов и своим примером показывать возвращающимся с фронта, что нужно уметь пользоваться всем, что тебе дает жизнь.

"Вы сейчас в очередной раз доказали, что вы действительно великие воины, бойцы. Спасибо вам огромное и отдельные слова благодарности друзьям, родным, близким, семьям, детям за поддержку, за то, что болели за ребят. Благодаря вашей поддержке парни показали результаты. Уверен, что мы не раз еще встретимся на таком мероприятии, как Кубок полпреда”, – отметил Артем Жога.

Награду за первое место в общекомандном зачете получил капитан тюменской команды, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. Он поблагодарил Артема Жогу и Александр Моора, тренеров, судей, волонтеров за проведение таких соревнований.

"Для многих бойцов данные соревнования как второе дыхание. Низкий поклон. Отдельное спасибо за организацию семейных стартов. Мы видели, как семьи победили здесь. Как командир полка, полковник, говорю: "Запомните все, что от вас требовалось на фронте, вы выполнили на 100-200 процентов. Сейчас ваши главные задачи - максимальное восстановление и вовлечение наших боевых братьев, которые на данный момент проходят реабилитацию. Все мы являемся примером не только для своих товарищей, но для семей, подрастающего поколения. Телу можно нанести ранения, увечья, духу — нельзя. Дух воина — стальной щит России", — подытожил Герой России.

Напомним, первый Кубок полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе для защитников Отечества стартовал 26 августа. В нем приняли участие 257 спортсменов.

Инна Пахомова