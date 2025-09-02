  • 2 сентября 20252.09.2025вторник
  • В Тюмени 7..9 С 1 м/с ветер северо-западный

Ветераны СВО стали почетными гостями на торжественных линейках в Тюменской области

Общество, 21:56 01 сентября 2025

филиал фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области | Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области

Ветераны боевых действий, участники СВО стали почетными гостями на торжественных линейках в школах Тюменской области 1 сентября, сообщает региональный филиал фонда “Защитники Отечества”.

Их искренние слова, наполненные верой в будущее, стали важным напутствием для школьников.

В Ялуторовске, в школе имени Фитина, появление Романа Черепанова и Александра Нестеренко вызвало бурю эмоций у ребят. Ветераны говорили о важности знаний, честности, справедливости и любви к Родине, вдохновляя школьников на успехи в учебе. В школе имени декабристов Дмитрий Синяков напомнил о важности исторической памяти, о подвигах предков.

В Сорокинской школе 1 сентября стало днем важного события – вручения паспортов в рамках проекта "Мы – граждане России!". Честь вручить главный документ юным гражданам была предоставлена ветерану СВО Виталию Карпунину. Его присутствие добавило торжественности моменту и напомнило о ценностях, которые защищают воины. Виталий Карпунин обратился к школьникам с теплыми пожеланиями успехов в учебе и счастливой школьной жизни.

В Упорово на торжественной линейке перед школьниками, учителями и родителями выступил Сергей Константинов. Он поделился воспоминаниями о фронтовых буднях, отметив роль близких и товарищей в успехах каждого бойца. Он призвал ребят находить настоящих друзей, поддерживающих друг друга в трудные моменты, подчеркивая ценность дружбы и взаимопомощи.

В Заводоуковске Виктор Журенко встретился с учениками. Он сам окончил местную школу и с особым воодушевлением поздравил ребят и учителей с Днем знаний. "Пусть учеба принесет вам радость, а успехи станут гордостью для ваших родителей. Будьте веселыми, смелыми, добрыми и сильными. В добрый путь, дорогие ребята. Пусть школьные годы будут счастливыми!", — сказал он.

Организовать участие ветеранов в линейках помогли социальные координаторы тюменского филиала фонда "Защитники Отечества", которые ежедневно поддерживают семьи бойцов и помогают им преодолевать трудности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# День знаний , СВО , фонд Защитники Отечества

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:56 01.09.2025Ветераны СВО стали почетными гостями на торжественных линейках в Тюменской области
21:10 01.09.2025Тюменские библиотеки перешли на зимний режим работы
20:46 01.09.2025Более двух тысяч 700 человек приступили к обучению в Тюменском медуниверситете
20:37 01.09.2025Тюменские врачи спасли парашютиста, которого ударило током

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора