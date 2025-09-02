Ветераны СВО стали почетными гостями на торжественных линейках в Тюменской области

Ветераны боевых действий, участники СВО стали почетными гостями на торжественных линейках в школах Тюменской области 1 сентября, сообщает региональный филиал фонда “Защитники Отечества”.

Их искренние слова, наполненные верой в будущее, стали важным напутствием для школьников.

В Ялуторовске, в школе имени Фитина, появление Романа Черепанова и Александра Нестеренко вызвало бурю эмоций у ребят. Ветераны говорили о важности знаний, честности, справедливости и любви к Родине, вдохновляя школьников на успехи в учебе. В школе имени декабристов Дмитрий Синяков напомнил о важности исторической памяти, о подвигах предков.

В Сорокинской школе 1 сентября стало днем важного события – вручения паспортов в рамках проекта "Мы – граждане России!". Честь вручить главный документ юным гражданам была предоставлена ветерану СВО Виталию Карпунину. Его присутствие добавило торжественности моменту и напомнило о ценностях, которые защищают воины. Виталий Карпунин обратился к школьникам с теплыми пожеланиями успехов в учебе и счастливой школьной жизни.

В Упорово на торжественной линейке перед школьниками, учителями и родителями выступил Сергей Константинов. Он поделился воспоминаниями о фронтовых буднях, отметив роль близких и товарищей в успехах каждого бойца. Он призвал ребят находить настоящих друзей, поддерживающих друг друга в трудные моменты, подчеркивая ценность дружбы и взаимопомощи.

В Заводоуковске Виктор Журенко встретился с учениками. Он сам окончил местную школу и с особым воодушевлением поздравил ребят и учителей с Днем знаний. "Пусть учеба принесет вам радость, а успехи станут гордостью для ваших родителей. Будьте веселыми, смелыми, добрыми и сильными. В добрый путь, дорогие ребята. Пусть школьные годы будут счастливыми!", — сказал он.

Организовать участие ветеранов в линейках помогли социальные координаторы тюменского филиала фонда "Защитники Отечества", которые ежедневно поддерживают семьи бойцов и помогают им преодолевать трудности.