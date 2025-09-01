  • 11 сентября 202511.09.2025четверг
Шевроны с силуэтами тюменских бойцов СВО передали их близким 

Общество, 18:45 11 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Три шеврона, созданные в рамках социального проекта “Жизнь за двоих”, вручили близким погибших участников специальной военной операции в Тюмени 11 сентября. Церемония состоялась в филиале фонда “Защитники Отечества”.

Проект “Жизнь за двоих” зародился в Еврейской автономной области. Идея принадлежит Полине Ковтун – жене Героя России Андрея Ковтуна, погибшего при выполнении боевой задачи. Вдова и мать бойца бережно хранят память о нем.

Вместе с единомышленниками Полина Ковтун создает шевроны, на которых вышиты силуэты в память о мужьях и сыновьях, отдавших жизни за Родину. Впоследствии социальный проект вышел на всероссийский уровень: к нему присоединились жители разных регионов. Несколько шевронов прибыли в Тюменскую область.

﻿

По словам руководителя тюменского филиала фонда “Защитники Отечества” Динары Поштаренко, проект помогает сохранять память о павших военнослужащих, дает стимул жить не только за себя, но и за своего близкого, отдавшего жизнь за Родину.

“В этом проекте участвуют не только филиалы фонда “Защитники Отечества”, но и “Волонтеры Победы”. Это действительно труд людей, которые по предоставленным фотографиям очерчивают облики семьи со своим героем, а потом переносят изображение на шеврон. Его можно носить на одежде или просто хранить как память”, – поделилась Динара Поштаренко.

﻿

Один из шевронов вручили Елене Бужаевой – матери бойца СВО Александра Бужаева.

Мужчина ушел на фронт, как была объявлена частичная мобилизация. Однажды он пошел на боевое задание и пропал без вести. Его искали девять месяцев.

“Сейчас уже вот год будет, 2 октября, как мы его похоронили. Участие в этом проекте было для меня сюрпризом: шеврон по фотографии заказала моя дочь. Буду носить его с собой”, – сказала Елена Бужаева.

﻿

Инна Пахомова

