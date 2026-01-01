Дальнобойщика из Узбекистана спасли на трассе Тюмень - Омск

Сотрудники Госавтоинспекции помогли дальнобойщику из Узбекистана заправиться и завести грузовик на 217 км трассы Тюмень - Омск в Голышмановском округе. В фуре закончилось дизельное топливо, и водитель стал замерзать, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Помимо этого, в 40-градусный мороз уватские автоинспекторы помогли водителю ГАЗели на 392 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. В машине лопнул шланг и вытек антифриз. Полицейские свозили водителя до ближайшего автомагазина.