В Тюменской области востребованы работники сферы торговли

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 750 вакансий в сфере торговли предлагают работодатели в Тюменской области. В частности, как пишет "Вслух.ру", в организации требуются 217 продавцов-кассиров, 49 продавцов продовольственных товаров, 16 продавцов непродовольственных товаров, 70 кассиров. Также есть 29 вакансий продавцов-консультантов. Предлагаемая зарплата составляет от 46 до 52 тыс. рублей в месяц.

При этом менеджерам в торговле готовы платить до 90 тыс. рублей. Менеджеры по продажам могут получать до 75 тыс. рублей, торговым представителям готовы платить до 61 тыс. рублей.

Найти работу можно и в других сферах. Всего в регионе предлагается более 19 тыс. вакансий.