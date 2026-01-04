  • 4 января 20264.01.2026воскресенье
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

В Тюменской области востребованы работники сферы торговли

Общество, 12:22 04 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 750 вакансий в сфере торговли предлагают работодатели в Тюменской области. В частности, как пишет "Вслух.ру", в организации требуются 217 продавцов-кассиров, 49 продавцов продовольственных товаров, 16 продавцов непродовольственных товаров, 70 кассиров. Также есть 29 вакансий продавцов-консультантов. Предлагаемая зарплата составляет от 46 до 52 тыс. рублей в месяц.

При этом менеджерам в торговле готовы платить до 90 тыс. рублей. Менеджеры по продажам могут получать до 75 тыс. рублей, торговым представителям готовы платить до 61 тыс. рублей.

Найти работу можно и в других сферах. Всего в регионе предлагается более 19 тыс. вакансий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# вакансии , занятость , торговля

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:48 04.01.2026Тюменцы после праздников чаще перепродают косметику и парфюмерию
14:22 04.01.2026Персональная выставка Ольги Самосюк откроется во Дворце Наместника в Тобольске
13:56 04.01.2026В конкурсе на соискание премии "Индустрия" могут поучаствовать тюменцы
13:29 04.01.2026Тюменцы могут сохранить новогоднюю елку для высадки в открытый грунт

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора