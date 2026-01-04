Персональная выставка Ольги Самосюк откроется во Дворце Наместника в Тобольске
Торжественное открытие персональной выставки заслуженной художницы Республики Башкортостан, члена Союза художников России Ольги Самосюк состоится в Тобольске в зале "Галерея" Дворца Наместника 5 января.
Мастер работает в техниках акварели, авторской куклы и печатной графики. Тематика её произведений разнообразна — мифология, литература, музыка, архитектура, но всё же главная тема — история культуры и религий, сообщили в администрации Тобольска.
Работы художницы находятся в частных коллекциях и художественных музеях России, Китая Италии, Голландии, Израиля, Франции, Чехии, Японии.
Открытие выставки начнется в 15 часов. Вход свободный, возрастное ограничение: 0+