Персональная выставка Ольги Самосюк откроется во Дворце Наместника в Тобольске

Общество, 14:22 04 января 2026

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Торжественное открытие персональной выставки заслуженной художницы Республики Башкортостан, члена Союза художников России Ольги Самосюк состоится в Тобольске в зале "Галерея" Дворца Наместника 5 января.

Мастер работает в техниках акварели, авторской куклы и печатной графики. Тематика её произведений разнообразна — мифология, литература, музыка, архитектура, но всё же главная тема — история культуры и религий, сообщили в администрации Тобольска.

Работы художницы находятся в частных коллекциях и художественных музеях России, Китая Италии, Голландии, Израиля, Франции, Чехии, Японии.

Открытие выставки начнется в 15 часов. Вход свободный, возрастное ограничение: 0+

# выставка , Дворец наместника , Тобольск

