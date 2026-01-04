  • 4 января 20264.01.2026воскресенье
Хороводы, игры и катания на лошадях организуют для тюменцев в Рождество

Общество, 12:51 04 января 2026

Туристическая база ХУТОР КРЕЧЕТ ВКонтакте | Фото: Туристическая база ХУТОР КРЕЧЕТ ВКонтакте

Рождественские гуляния пройдут на базе "Хутор Кречет" в Тюмени 7 января. Посетители смогут окунуться в атмосферу настоящей русской зимы, радости и семейного веселья, отмечают организаторы.

Праздничная программа с играми, хороводами и добрыми сюрпризами начнется в 14 часов. Посетителей ждут уютные фотозоны, горка и качели, кормление и общение с лошадьми.

Также за отдельную плату можно будет прокатиться на санях, запряжённых лошадьми, взять уроки верховой езды для юных и взрослых смельчаков, выпить согревающий чай с домашней выпечкой.

Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение: 0+

# рождество

