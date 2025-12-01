  • 30 декабря 202530.12.2025вторник
В Тюменской области дети бойцов СВО окружены особым вниманием в Новый год

Общество, 18:10 29 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дети из семей участников спецоперации традиционно принимают подарки и поздравления с Новым годом в Тюменской области. Для них организуют досуговые мероприятия, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, спортивные активности.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Так, в минувшие выходные гостей принимал Центр творческого развития и гуманитарного образования "Этнос" в Тюмени. Здесь прошел большой новогодний праздник для детей бойцов СВО и талантливых воспитанников центра. Вместе ребята спасали любимых сказочных персонажей, водили хоровод и рассказывали стихи Деду Морозу. "Этот день останется в памяти каждого как яркий пример того, что совместные усилия и добрые намерения способны создать настоящее чудо", - рассказали в городской администрации.

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Сторонники "Единой России" в Тюменской области вместе с коллегами из областной думы организовали для детей участников СВО праздник в центре эстетического воспитания "В доме Буркова". Мальчишки и девчонки от года до семи лет в новогодних костюмах пели песни, водили хоровод, отгадывали загадки. Теплые поздравления для них и родителей в этот день прозвучали от заместителя председателя облдумы Натальи Шевчик. Она же передала ребятам сладкие подарки.

ТРО партии "Единая Россия"

Новогодняя встреча с семьями участников СВО прошла и в Заводоуковске. Здесь гостей поприветствовал руководитель фракции ЕР в Тюменской облдуме Андрей Артюхов. Он вручил подарки мамам и женам бойцов, игрушки и сладости — детям. Преподаватели и воспитанники детской школы искусств подготовили для них новогодний концерт.

администрация Викуловского округа

59 ребят из Тюменской области отправились в этом году на главную елку страны - Кремлевскую. В их числе дочь бойца из Викулово Сталина Быкова. Девочка рассказала, что праздник получился масштабным: ребят ждала анимационная программа, спектакль в Кремлевском дворце и, конечно, сладкие подарки от организаторов.

администрация Тобольского округа

В Тобольском округе семьи участников СВО перед Новым годом навестили активисты "Движения первых". Так, в Верхнеаремзянском поселении ребят поздравила начальник территориального отдела Елена Шестакова. Она отметила, что поощрение активной молодежи округа - это вклад в будущее и показатель сплоченности общества.

Евгения Шевцова

# Новый год , СВО

