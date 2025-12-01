Тюменские росгвардейцы передают добровольно сданное оружие в зону СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 2 тыс. единиц оружия, в том числе добровольно сданного жителями Тюменской области, было передано в зону проведения специальной военной операции в 2025 году.

Об этом рассказал врио замначальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Тюменской области подполковник полиции Александр Матюшкин в ходе пресс-конференции 24 декабря

"Тюменцы проявляют активную гражданскую и жизненную позицию, подавая заявкио желании передать личное оружие через сайт Росгвардии или в территориальных подразделениях", - отметил он.

Также Росгвардия в течение 2025 года организовала встречи представителей воинских частей с владельцами оружия. Каждому из них были вручены благодарственные письма от начальника управления Росгвардии по Тюменской области.

"Работа в этом направлении продолжается. Если у кого-то есть у кого желание помочь бойцам, специалисты Росгвардии готовы оказать содействие в передаче оружия на фронт", - добавил Александр Матюшкин.

Он уточнил, что для нужд специальной военной операции требуется в основном гладкоствольное длинноствольное оружие 12 калибра.

"При этом специалисты Росгвардии обращают внимание на технические требования, и если оружие пригодно для стрельбы, оно передаётся в дальнейшем в помощь бойцам СВО", - подчеркнул представитель ведомства.

Николай Ступников