  • 12 декабря 202512.12.2025пятница
  • USD79,3398
    EUR92,9384
  • В Тюмени -5..-7 С 4 м/с ветер южный

Ребята из Нижнетавдинского округа собрали новогодние подарки для участников СВО

Общество, 16:54 12 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Волонтеры сообщества "Отзывчивые добротворцы" и ветераны-пограничники Нижнетавдинского округа собирают гуманитарный груз для участников СВО. Это будет 70 партия, которую доставят на передовую, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Милые, дорогие наши ребята, чьи-то отцы, чьи-то братья, мужья, сыновья, дедушки! Мы вас всех поздравляем с наступающим Новым годом, пусть он будет годом вашей Победы и возвращения домой со щитом! Дай Бог вам терпения, сил духовных и физических. Ну а мы здесь и дальше будем прилагать все силы, чтобы вам было легче", - написала активистка сообщества "Отзывчивые добротворцы" Зайнап Алиева.

Для бойцов подготовили более 40 посылок от нижнетавдинских школьников. Ребята собрали для новогодние подарки - коробки со сладостями, консервами, теплой одеждой и многим другим, а также письма, написанные школьниками и их родителями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гуманитарный груз , новогодние подарки , СВО , школьники

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:27 12.12.2025Более 30 тысяч тюменцев нашли работу через центры занятости
17:16 12.12.2025Опыт тюменской нейрохирургии представили на всемирном конгрессе
16:54 12.12.2025Ребята из Нижнетавдинского округа собрали новогодние подарки для участников СВО
16:43 12.12.2025В Тюмени выявили еще два кафе с подозрительным сырьем

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора