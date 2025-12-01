Ребята из Нижнетавдинского округа собрали новогодние подарки для участников СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Волонтеры сообщества "Отзывчивые добротворцы" и ветераны-пограничники Нижнетавдинского округа собирают гуманитарный груз для участников СВО. Это будет 70 партия, которую доставят на передовую, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Милые, дорогие наши ребята, чьи-то отцы, чьи-то братья, мужья, сыновья, дедушки! Мы вас всех поздравляем с наступающим Новым годом, пусть он будет годом вашей Победы и возвращения домой со щитом! Дай Бог вам терпения, сил духовных и физических. Ну а мы здесь и дальше будем прилагать все силы, чтобы вам было легче", - написала активистка сообщества "Отзывчивые добротворцы" Зайнап Алиева.

Для бойцов подготовили более 40 посылок от нижнетавдинских школьников. Ребята собрали для новогодние подарки - коробки со сладостями, консервами, теплой одеждой и многим другим, а также письма, написанные школьниками и их родителями.