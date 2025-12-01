Тюменцы доставили очередной груз помощи землякам-саперам на СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бойцы инженерно-сапёрной роты получили очередной груз гуманитарной помощи. В сборе приняли участие курсанты и инструкторы филиала центра "Воин" в Тюмени, сотрудники Следственного комитета, учащиеся и педагоги школ № 45 и 65, неравнодушные горожане.

В посылках - гостинцы, экипировка, баллоны с газом, средства гигиены и другие необходимые на фронте вещи. Помог отправить груз отец погибшего бойца Евгений Долгушин. В память о своем сыне Алексее с позывным "Кэмел" он подписал коробки фразой "Кэмел бобрам". Бобрами на фронте называют саперов - из-за их характерной походки в экипировке.

Каждый участник акции получил в подарок фирменный елочный шарик - знак благодарности за неравнодушие и вклад в общее дело, сообщает пресс-служба центра "Воин" в Тюмени.

Видео - филиал центра "Воин" в Тюмени