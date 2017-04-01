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Тюменские инноваторы сыграют в шахматы с Карповым и Карякиным

18:01 01 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
tashkent2014.fide.com/i

Многократный чемпион мира по классическим шахматам Анатолий Карпов и чемпион мира по блицу Сергей Карякин примут участие в Неделе инноваций в Тюменской области в мае 2017 года.

Как рассказала заместитель генерального директора Агентства инфраструктурного развития региона Ольга Романец, сеанс одновременной игры начнется 25 мая в 18 часов на площади у тюменского технопарка. Принять участие в нем могут гости Недели инноваций и поклонники шахмат.

Кроме того, в рамках Недели инноваций Тюмень посетят венчурный инвестор из Калифорнии Юлиан Зегельман и самый активный венчурный инвестор России за 2016 год Александр Румянцев. Они прочтут для инноваторов лекции и поддержат самые интересные проекты.

Напомним, Неделя инноваций пройдет в Тюмени с 23 по 26 мая. Участие в ней примут эксперты мирового уровня, молодые инноваторы и изобретатели со всей России. Авторы 100 проектов смогут получить поддержку на развитие до 10 млн рублей. Зарегистрироваться можно здесь.

Евгения Шевцова

Теги: Анатолий Карпов , инновации , тюменский технопарк , шахматы

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