В Тюменской области второй раз пройдет фестиваль #ВместеЯрче

фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область присоединяется к фестивалю #ВместеЯрче, который стартует в сентябре – октябре 2017 года по всей стране.

Официальный старт фестиваля запланирован на 6-7 сентября 2017 года и состоится в рамках Восточного экономического форума в Владивостоке. Об этом сообщат официальный сайт Фонда содействия реформированию ЖКХ в Министерстве энергетики Российской Федерации. В эти дни, отмечено в сообщении, фестиваль будет проведен в крупных городах и областных центрах страны в формате праздников для всей семьи. В поддержку фестиваля пройдут тематические уроки и "Неделя энергосбережения" в образовательных учреждениях, а также творческие и научно-исследовательские конкурсы для школьников и студентов, Дни открытых дверей на предприятиях топливно-энергетического комплекса с демонстрацией энергосберегающих технологий.

Завершится фестиваль в Сочи 14 – 22 октября 2017 года в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), в котором примут участие международные гости.

По словам заместителя министра энергетики Российской Федерации Антона Инюцына, главной особенностью программы фестиваля #ВместеЯрче в этом году станет его интеграция с программой XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов и Годом экологии, который проходит в Российской Федерации.

"Несмотря на то, что в 2016 году Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче был проведен впервые, мероприятие оставило положительные эмоции у всех его участников. При этом фестиваль получил народное название "Полезный праздник", и тысячи положительных сообщений было опубликовано в социальных сетях", — подчеркнул Антон Инюцын.

Также он сообщил, что в настоящее время более чем в 50 субъектах РФ созданы региональные организационные комитеты #ВместеЯрче. Процесс их формирования будет полностью завершен в апреле 2017 года.

"Мы приглашаем присоединиться к участию в фестивале компании, работающие в сфере топливно-энергетического комплекса и организации из различных секторов экономики, которым интересно поддержать идею повышения конкурентоспособности России через внедрение энергоэффективных технологий, в том числе показать жителям страны, какие энергосберегающие технологии можно использовать в повседневной жизни", — подчеркнул заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын.