up

27.03.2017 понедельник

EUR 61.8636

USD 57.4247

В Тюмени -2..-4 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Тюменской области второй раз пройдет фестиваль #ВместеЯрче

16:38 27 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область присоединяется к фестивалю #ВместеЯрче, который стартует в сентябре – октябре 2017 года по всей стране. 

Официальный старт фестиваля запланирован на 6-7 сентября 2017 года и состоится в рамках Восточного экономического форума в Владивостоке. Об этом сообщат официальный сайт Фонда содействия реформированию ЖКХ в Министерстве энергетики Российской Федерации. В эти дни, отмечено в сообщении, фестиваль будет проведен в крупных городах и областных центрах страны в формате праздников для всей семьи. В поддержку фестиваля пройдут тематические уроки и "Неделя энергосбережения" в образовательных учреждениях, а также творческие и научно-исследовательские конкурсы для школьников и студентов, Дни открытых дверей на предприятиях топливно-энергетического комплекса с демонстрацией энергосберегающих технологий.

Завершится фестиваль в Сочи 14 – 22 октября 2017 года в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), в котором примут участие международные гости.

По словам заместителя министра энергетики Российской Федерации Антона Инюцына, главной особенностью программы фестиваля #ВместеЯрче в этом году станет его интеграция с программой XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов и Годом экологии, который проходит в Российской Федерации.

"Несмотря на то, что в 2016 году Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче был проведен впервые, мероприятие оставило положительные эмоции у всех его участников. При этом фестиваль получил народное название "Полезный праздник", и тысячи положительных сообщений было опубликовано в социальных сетях", — подчеркнул Антон Инюцын.

Также он сообщил, что в настоящее время более чем в 50 субъектах РФ созданы региональные организационные комитеты #ВместеЯрче. Процесс их формирования будет полностью завершен в апреле 2017 года.

"Мы приглашаем присоединиться к участию в фестивале компании, работающие в сфере топливно-энергетического комплекса и организации из различных секторов экономики, которым интересно поддержать идею повышения конкурентоспособности России через внедрение энергоэффективных технологий, в том числе показать жителям страны, какие энергосберегающие технологии можно использовать в повседневной жизни", — подчеркнул заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын.

Теги: фестиваль , #ВместеЯрче , энергосбережение , Минэнерго

Последние новости

18:27 Тюменские артисты устроили концерт в честь работников культуры
18:16 Тюменским молодежным театрам помогут грантами
18:05 Самая крупная градирня Тобольской промышленной площадки выполнена из монолитного железобетона
17:54 28 марта - события дня
17:43 Благодаря системе "Платон" грузоперевозчики региона экономят на транспортном налоге
17:32 Юные шахматисты из Тюмени и Тобольска - лучшие в Тюменской области Фото
17:21 Сфотографируй весенние воды - выиграй квадрокоптер
17:10 Фестиваль имени Саввы Мамонтова в Ялуторовске объединил всех, кто любит народное творчество Фото
17:00 Запись к врачу остается самой востребованной услугой медицинских ИТ-сервисов
16:55 В Викуловском районе переизбрали главу
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Строительство канализационно-очистных сооружений в Увате обеспечит экологическую безопасность Иртыша

Губернатор поздравил военнослужащих Росгвардии с профессиональным праздником

Владимир Якушев: театр живет, обновляется и обретает новых зрителей

Политика

В Викуловском районе переизбрали главу

В Тобольске обсудили итоги выборов-2016 и поставили задачи на 2018 год

Снежный вопрос депутаты гордумы отложили до осени

Экономика

Самая крупная градирня Тобольской промышленной площадки выполнена из монолитного железобетона

Благодаря системе "Платон" грузоперевозчики региона экономят на транспортном налоге

На Тямкинское месторождение доставлено крупнотоннажное энергетическое оборудование

Общество

Тюменские артисты устроили концерт в честь работников культуры

Тюменским молодежным театрам помогут грантами

28 марта - события дня

Спорт

Юные шахматисты из Тюмени и Тобольска - лучшие в Тюменской области

Полуфинал плей-офф: "Рубин" против "Торпедо"

Тюменка выполнила норматив мастера спорта на Кубке России по плаванию

Происшествия

В Екатеринбурге задержали мужчину, пытавшегося зарезать падчерицу

На Ямале женщина зарезала отчима и поранила себя, чтобы скрыть преступление

В Сургуте молодой человек пропал по пути от машины к подъезду дома
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+