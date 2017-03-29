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Почта России открыла регулярные авиарейсы из Китая на собственных самолетах

15:54 29 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Почты России

Регулярные авиарейсы открыла Почта России на собственных магистральных самолетах Ту-204С из городов Zhengzhou/Женьчжоу (аэропорт Xinzheng/Синьжень) и Харбина в Новосибирск, с частотой два-три раза в неделю. В будущем регулярные почтово-грузовые рейсы свяжут Харбин и Екатеринбург.

Открытие регулярных почтовых авиарейсов из КНР обусловлено значительным ростом почтовых отправлений от китайских интернет-магазинов. Только в 2016 году объем посылок и мелких пакетов из Китая превысил 30 тыс. тонн.

Чтобы обеспечить быструю и бесперебойную доставку растущего грузопотока в 2016 году, Почта России закупила два среднемагистральных самолета Ту-204С, которые 5 декабря 2016 года впервые были отправлены с почтовым грузом из аэропорта Внуково по внутрироссийским маршрутам.

В первый месяц эксплуатации налет на два борта составил 229 часов. Основными направлениями для перевозки почты и грузов стали Москва, Санкт-Петербург, Норильск, Екатеринбург, Новосибирск, Анадырь, Певек, Петропавловск-Камчатский, Якутск, а также Харбин и Синьжень.

Напомним, что самолеты обеспечили Почте России успешное прохождение предновогоднего пика 2016 года. За прошлый год почта обработала максимальный за свою историю объем – 225 млн международных почтовых отправлений с товарным вложением (в 2015 году было обработано 128 млн шт.), увеличив долю на рынке интернет-торговли с 51% до 62%. Только за декабрь 2016 года Почта России обработала более 33 млн почтовых отправлений.

С декабря 2016 года по февраль 2017 года собственные воздушные суда Почты России выполнили 62 рейсa и перевезли 416,3 тонны почтовых отправлений и 1382,2 тонны коммерческих грузов. Из них на десяти рейсах перевезены только почтовые отправления, а на 48 рейсах выполнена дозагрузка бортов коммерческим грузом для повышения экономической эффективности, сообщает Тюменский филиал Почты России.

Соб. инф.

Теги: Почта России , перевозка грузов , авиаперевозки

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