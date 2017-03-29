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Тюменская филармония представит популярную классику, романсы и джаз

15:10 29 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
mkrf.ru

Множество не звучавших ранее произведений услышат гости Тюменской филармонии в новый творческий сезон. Репертуар учреждения культуры представил его директор Андрей Чувашов на пресс-конференции.

Любителей музыки порадуют сольные программы и отдельные абонементы всех коллективов филармонии.

Собственный абонемент из трех самостоятельных программ появился у коллектива "Зори Тюмени". В 2017 году ансамблю народного танца исполняется 40 лет.

Хоровая капелла филармонии вместе с камерным оркестром представят цикл концертов "Искусство возвышать". Прозвучат опера-оратория "Царь Эдип" Стравинского, поэма "Колокола" Рахманинова для солистов, хора и оркестра.

Готовятся выступления камерного оркестра "Камерата Сибири". Как пояснил Андрей Чувашов, руководитель оркестра Антон Шароев представит новую программу "Христианское благоговение".

Большим концертным блоком станут выступления симфонического оркестра под руководством Евгения Шестакова. Это будут сольные концерты и выступления со знаменитыми исполнителями. 

"Совместно с маэстро Евгением Шестаковым все концерты симфонического оркестра сформированы таким образом, что ранее их программы практически не звучали в Тюмени. Они будут представлять как самую популярную классику, так и произведения, которые в Тюмени прозвучат впервые", - пояснил Андрей Чувашов.

В областной столице также выступят артисты театра и кино: это музыкально-литературные встречи с Константином Хабенским, Валерием Бариновым, Ольгой Кабо, Даниилом Спиваковским.

Гости филармонии услышат и русские романсы, и джаз, побывают на необыкновенных концертах со смешением стилей и жанров, а также выступлениях знаменитых российских балетов.

Ирина Ромашкина

Теги: Тюменский симфонический оркестр , концерты , Тюменская филармония , Евгений Шестаков , Андрей Чувашов

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