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Бизнесменов Тюмени призывают стать экспертами WorldSkills Russia

13:43 31 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Сертифицированные эксперты WorldSkills Russia из числа работодателей в области искусств, дизайна и сферы услуг требуются Межрегиональному центру компетенций (МЦК).

На заседании наблюдательного совета МЦК такой вывод сделала член совета из Москвы, заместитель генерального директора по подготовке кадров союза "Молодые профессионалы WorldSkills Russia" Светлана Крайчинская.

По ее словам, более 60% сертифицированных экспертов WorldSkills Russia, которые будут обучать студентов МЦК рабочим специальностям, должны быть из числа работодателей, а не педагогов колледжей.

"Это работодатели, те, кто двигает область вперед. Важно, чтобы ваши партнеры были частью движения WorldSkills. Колледжи будут двигаться за ними", - считает Светлана Крайчинская.

Основными работодателями-экспертами тюменского тренировочного полигона являются Ассоциация гостеприимства Тюменской области, Ассоциация розничной торговли Тюменской области, "Барменская ассоциация Тюменской области "БАР" и ЗАО "Ай Ди" (проект "Город профессий 360+").

В тюменском тренировочном центре задействовано по одному сертифицированному эксперту из числа работодателей на каждую из 16 заявленных компетенций. Этого мало, считает Светлана Крайчинская.

Фото ИА "Тюменская линия"

"У вас есть развитый бизнес, развитые сферы. И вы не пользуетесь этим ресурсом, на мой взгляд. Откуда появляются задания чемпионатов? Их же не преподаватели придумывают. Их придумывают те, кто берет кадры. И они знают, какой теперь уровень технологий, какой уровень заданий", - пояснила Светлана Крайчинская.

Московский эксперт считает, что в Тюмени можно привлечь до десяти экспертов сферы гостеприимства. По ее словам, сервис и качество услуг в областной столице находится на высоком уровне.

"Когда мы приезжаем сюда и нас приводят в ресторан, я вижу, насколько качественно организовано обслуживание, очень развита местная кухня, что является одним из трендов в поварском деле", - сказала Светлана Крайчинская.

Важный аспект, по ее мнению, - чтобы ресторанный бизнес участвовал в подготовке кадров и создавал стандарты качества, так как стандарты устанавливает реальный бизнес, а не колледжи.

"Передовой опыт, который есть в реальности, должен быть привнесет как стандарт и уровень подготовки специалистов", - подчеркнула она.

По словам специалистов центра, работа в этом направлении уже ведется: МЦК Тюмени составил план взаимодействия с работодателями, разработан ряд крупных мероприятий, которые будут привлекать бизнесменов не только тюменского региона, но и всей России.

Фото ИА "Тюменская линия"

Мероприятия направлены не только на продвижение МЦК, но и на продвижение региона в целом как центра гостеприимства. В Тюменской области планируют провести фестиваль гостеприимства. Таким образом специалисты надеются привлечь внимание к тюменскому тренировочному полигону WorldSkills Russia и работодателей, и образовательных организаций.

На прошедшей отраслевой конференции департамента потребительского рынка администрации Тюмени обсуждался вопрос взаимодействия работодателей с Межрегиональным центром компетенций. Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев призвал предпринимателей активно включаться в работу по подготовке кадров региона.

"Этот центр - подготовительная площадка в сфере оказания услуг и сервиса для всей России. В него будут приезжать лучшие преподаватели со всей страны и мира. На нашей площадке будут подготавливаться лучшие кадры и формироваться обучающие программы для всей страны. Я предлагаю вам, представителям нашей отрасли, участвовать в этом процессе и собирать свои плоды", - призвал Андрей Пантелеев.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Ирина Ромашкина

Теги: МЦК , рабочие кадры , WorldSkills Russia , Светлана Крайчинская , бизнес , Андрей Пантелеев

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