Медиаполигон по-тюменски: стартовал международный образовательный проект

фото ИА "Тюменская линия"

Международный учебно-практический семинар по журналистике "Медиаполигон: Тюмень-24" стартовал в молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени 3 апреля. На открытии вместе с именитыми экспертами собрались около 300 участников из 47 городов России и несколько участников из Сербии.

Отвечая на вопросы журналистов, главный редактор журнала "Русский репортер" Виталий Лейбин отметил, что тюменский "Медиаполигон" станет площадкой для абсолютно новых испытаний.

По его словам, помимо привычных направлений "Фото", "Видео" и "Текст" в 2017 году впервые откроется направление "Медиаобразование", которое соберет преподавателей и студентов из 11 вузов России. Впервые за историю проекта большинство участников— не тюменцы. Количество гостей из других городов составляет 65% от общего числа участников, и в основном это медиаполигонщики из Уральского федерального округа.

"Главное, что медиаполигон в Тюмени решительно переходит от только образовательного формата к настоящей работе. Здесь формируется сеть единомышленников, региональных молодых репортеров, с которыми мы вместе будем продолжать делать проекты. Мы надеемся, что именно здесь журналистские продукты мы сможем дотянуть до уровня, на котором это станет хорошим подспорьем для Тюмени и для ее большего понимания в стране", - сказал Виталий Лейбин.

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Генеральный директор АСИ Ирина Широкова добавила, что в Тюмени всем участникам доступна платформа, удобство которой они уже успели оценить, когда регистрировались на проект.

"Вместе с командой журнала мы сформировали 500 точек в Тюмени, в которые молодые журналисты могут прийти и написать о людях, интересных местах города. Через наш интерактивный сервис журналист может выбрать себе такую точку", - пояснила она.

Слова благодарности в адрес команды журнала "Русский репортер" выразил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Он отметил, что для областной столицы, это возможность взглянуть на себя со стороны.

"Мы благодарны команде и лично Виталию Лейбину за то, что Тюмень выбрали в качестве столицы одиннадцатого семинара-практикума молодых журналистов. Надеемся, что он станет перезагрузкой нашего молодежного журналистского сообщества и самое главное, что все молодые журналисты покажут жизнь Тюмени со своей точки зрения. Тот характер Тюмени, та доброта, душа, которая есть в тюменцах, корреспонденты откроют для всей страны и мы очень ждем их работ", - рассказал он.

Всех участников ждет насыщенная рабочая неделя, во время которой они посетят несколько мастер-классов и лекций, а также познакомятся с городом для того, чтобы 7 апреля в режиме тотальной журналистики осветить жизнь столицы Западной Сибири в своих репортажах на базе платформы Les.media.

Владислав Соколов