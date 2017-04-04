В Тюмени заработал консультационно-правовой пункт для призывников

mil.ru

Консультационно-правовой центр по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу действует на ул. Полевая, д.1, корп.2 в Тюмени.

Основными направлениями работы пункта являются: разъяснения положений действующего законодательства в области воинской обязанности и военной службы призывникам и членам их семей; реагирование на выявленные факты нарушений законодательства для их устранения и недопущения подобного впредь; получение и обобщение информации о фактах нарушений закона, фактах корыстных злоупотреблений со стороны должностных лиц военных комиссариатов, с последующей организацией проверок по указанным фактам.

Также за консультацией по разъяснению законодательства, связанного с вопросами прохождения военной службы, можно обратится в Военный комиссариат Тюменской области по ул. Ленина, д.1.

Телефоны горячих линий: (3452) 791907, 647588.