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В Тюмени заработал консультационно-правовой пункт для призывников

15:46 04 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
mil.ru

Консультационно-правовой центр по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу действует на ул. Полевая, д.1, корп.2 в Тюмени.

Основными направлениями работы пункта являются: разъяснения положений действующего законодательства в области воинской обязанности и военной службы призывникам и членам их семей; реагирование на выявленные факты нарушений законодательства для их устранения и недопущения подобного впредь; получение и обобщение информации о фактах нарушений закона, фактах корыстных злоупотреблений со стороны должностных лиц военных комиссариатов, с последующей организацией проверок по указанным фактам.

Также за консультацией по разъяснению законодательства, связанного с вопросами прохождения военной службы, можно обратится в Военный комиссариат Тюменской области по ул. Ленина, д.1.

Телефоны горячих линий: (3452) 791907, 647588.

Теги: весенний призыв , консультации

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