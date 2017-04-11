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Танцы Болливуда, поэтический батл и сказочное безвременье в Ялуторовске

09:54 11 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.vokrugsveta.ru

"Сказочное безвременье" наступит в Центральной городской библиотеке Ялуторовска 21 апреля с 18 до 22 часов во время Всероссийской акции "Библионочь-2017".

"Машина времени" виртуально переместит участников акции в сказочные пространства разных стран и эпох, сообщает пресс-служба библиотеки.

Любителям интеллектуального и активного досуга представится возможность с помощью волшебного компаса отправиться в "Кругосветку". Организаторы уверяют, что гости библиотеки по-новому откроют забытых и новых писателей, поэтов, художников, различных стран и континентов.

Площадка "Сказка Востока" расскажет об Индии – действие пройдет в форме сказок индийского эпоса. Посетители сыграют в традиционные индийские игры, побудут в роли йога, попробуют силы в мастер-классе по болливудским танцам, побудут сценаристами фильма и др.

Авторы собственных сочинений и чтецы различных произведений сразятся "Поэтическом батле". Жюри будет оценивать не только умение прочесть стихотворение, но и красочность, оригинальность рассказа о себе. В тот же вечер будут подведены итоги фотоконкурса на самую оригинальную фотографию "Библиотека в стиле селфи".

Любителей живой музыки и игровых состязаний ждут на площадке "Арт-Тайм". Организаторы ждут предложений от участников акции "Чемодан идей" по новым формам продвижения чтения среди молодого поколения. За наиболее оригинальную идею ее автору вручат специальный приз. 

Соб. инф.

Теги: Ялуторовск , библиотеки , Библионочь

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