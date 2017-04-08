ХК "Рубин" занял третье место в играх плей-офф ВХЛ

www.hcrubin.ru

Хоккеисты тюменского клуба "Рубин" стали бронзовыми призерами Всероссийского соревнования среди команд Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

В шестом матче полуфинального противостояния сибиряки сыграли на родном льду со счетом 1:5. По версии АСН "Тюменская арена" лучшими игроками матча назвали Михаила Потякина и Майка Далхейсена.

Таким образом, в серии до четырех побед вышел победителем клуб из Казахстана - "Торпедо" из Усть-Каменогорска. В финале казахстанцам предстоит борьба с ХК "Динамо" из Балашихи".

Заключительный мачт "Рубина" собрал во Дворце спорта 3 тыс. 500 болельщиков. Несмотря на поражение, главным событием заключительного отрезка стали овации нескольких тысяч болельщиков "Рубина", которые дружно скандировали спортсменам: "Молодцы!".

Финальная сирена утонула в восторженных возгласах зрителей, которые приветствовали завоевание игроками "Рубина" бронзовых медалей. Тюменский "Рубин" завершил выступление играх плей-офф Высшей хоккейной лиги.