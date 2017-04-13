Юрий Алтынов: жители области от души благодарят полицейских

Фото ИА "Тюменская линия"

Двухметровый зеркальный щит с надписью "Спасибо за службу" установили на Цветном бульваре. Он напоминает горожанам, что они находятся под надежной защитой сотрудников полиции.

Арт-объект - символ проекта "Спасибо за службу". Уменьшенной копией щита награждают защитников правопорядка, которые заслужили благодарность жителей региона.

"С марта, когда стартовал проект, мы получили около 140 благодарностей, адресованных участковым, сотрудникам уголовного розыска, следствия, дознания, инспекторам дорожно-патрульной службы, патрульно-постовой службы. Приятно, что жители области благодарят моих коллег искренне, от души", - сказал начальник управления МВД России по Тюменской области, генерал-майор полиции Юрий Алтынов.

Кампания "Спасибо за службу!" продлится до 28 апреля. Рассказать свою историю и выразить благодарность полиции, анонимно или с указанием контактных данных, можно на сайте проекта либо опустить сообщение в ящик для сбора писем в торговых центрах "Вояж", "Кристалл", "Магеллан", "Гудвин" и "Премьер". Можно позвонить по телефону горячей линии: (3452) 611-305.

По словам Юрия Алтынова, по итогам проекта самых достойных сотрудников поощрят подарками.

Татьяна Ковалева