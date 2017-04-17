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На озере в Свердловской области погибли два рыбака

17:41 16 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
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В Свердловской области погибли два рыбака, вышедшие на лед озера, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, трагедия произошла в акватории озера Исетское, около города Среднеуральск.

"Два рыболова отправились на ночную рыбалку. Утром, 16 апреля, выйдя из палатки, мужчины оказались на косе льда, омываемой открытой водой со всех сторон. Рыбаки, находясь в 150 метрах от берега, пытались выбраться самостоятельно, но открытые промоины не позволили им спасти свою жизнь, они провалились в ледяную воду. На место происшествия члены добровольной народной дружины, которые находились неподалеку, прибыли уже через семь минут после сообщения очевидцев. К сожалению, спасти рыбаков не удалось. В холодной воде находиться более трех минут невозможно", — уточняет управление.

По информации ГУ МЧС, сейчас на месте трагедии работают водолазы областной службы спасения и сотрудники 85-ой пожарно-спасательной части Среднеуральска.

"По факту организована доследственная проверка. Личности мужчин установлены – это жители Верхней Пышмы. Их тела пока не найдены. Поиски будут продолжаться. Сейчас опрашиваются очевидцы и родственники рыбаков", — рассказал РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Теги: происшествие , Свердловская область

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