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Депутаты напомнили о необходимости открытия поликлиники в Казарово

16:49 19 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Решить вопрос с оказанием медицинской помощи ветеранам, проживающим в Казарово, призвал депутат Тюменской городской думы Рашид Зиганшин на заседании постоянной комиссии думы по социальной политике и городскому самоуправлению.

"Район Казарово вырос почти в два раза, ветераны не могут в поликлинику попасть. При этом у нас в Казарово есть место, где можно открыть филиал, мы об этом говорим уже второй или третий год. Предлагаю внести этот вопрос в протокол", - обратился депутат к директору департамента здравоохранения Тюмени Игорю Крючкову.

Посол ГТО в Тюменской области, депутат городской думы Наталья Проскурякова подняла вопрос получения медицинского допуска для занятий спортом. 

"Этот документ должны получать участники любого физкультурно-массового мероприятия, люди, которые регулярно занимаются спортом, дети, сдающие ГТО. Быстро пройти специалистов у них не получается. Месяц назад в областной думе я высказала предложение о создании в поликлиниках по месту жительства спортивного кабинета со спортивным врачом, но воз и ныне там. Прошу активизировать решение вопросов с получением медицинского допуска", - подчеркнула Наталья Проскурякова. 

Игорь Крючков подвел итоги реализации программы развития здравоохранения. В 2016 году на эти цели направлено более 2 млрд 713 млн рублей. 

По его словам, лучше ожидаемых оказались показатели младенческой смертности (4,3 на 1 тыс. новорожденных), смертности (8,4 на 1 тыс. человек), смертности от болезней системы обращения (378,6 на 100 тыс. человек). Больше запланированных значений оказалась доля больных со злокачественными новообразованиями, выявленными на ранней стадии - 58,8%.

"Целевые значения достигнуты по показателю охвата граждан иммунизацией; по количеству учреждений здравоохранения, на которых проведен капитальный ремонт; по показателю среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения мы достигли и немного перевыполнили показатели по категориям "врачи", "средний персонал" и "младший персонал", - сообщил Игорь Крючков.               

Татьяна Ковалева

Теги: ГТО , Наталья Проскурякова , смертность , ветераны , гордума , здравоохранение

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