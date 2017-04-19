Депутаты напомнили о необходимости открытия поликлиники в Казарово

Фото ИА "Тюменская линия"

Решить вопрос с оказанием медицинской помощи ветеранам, проживающим в Казарово, призвал депутат Тюменской городской думы Рашид Зиганшин на заседании постоянной комиссии думы по социальной политике и городскому самоуправлению.

"Район Казарово вырос почти в два раза, ветераны не могут в поликлинику попасть. При этом у нас в Казарово есть место, где можно открыть филиал, мы об этом говорим уже второй или третий год. Предлагаю внести этот вопрос в протокол", - обратился депутат к директору департамента здравоохранения Тюмени Игорю Крючкову.

Посол ГТО в Тюменской области, депутат городской думы Наталья Проскурякова подняла вопрос получения медицинского допуска для занятий спортом.

"Этот документ должны получать участники любого физкультурно-массового мероприятия, люди, которые регулярно занимаются спортом, дети, сдающие ГТО. Быстро пройти специалистов у них не получается. Месяц назад в областной думе я высказала предложение о создании в поликлиниках по месту жительства спортивного кабинета со спортивным врачом, но воз и ныне там. Прошу активизировать решение вопросов с получением медицинского допуска", - подчеркнула Наталья Проскурякова.

Игорь Крючков подвел итоги реализации программы развития здравоохранения. В 2016 году на эти цели направлено более 2 млрд 713 млн рублей.

По его словам, лучше ожидаемых оказались показатели младенческой смертности (4,3 на 1 тыс. новорожденных), смертности (8,4 на 1 тыс. человек), смертности от болезней системы обращения (378,6 на 100 тыс. человек). Больше запланированных значений оказалась доля больных со злокачественными новообразованиями, выявленными на ранней стадии - 58,8%.

"Целевые значения достигнуты по показателю охвата граждан иммунизацией; по количеству учреждений здравоохранения, на которых проведен капитальный ремонт; по показателю среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения мы достигли и немного перевыполнили показатели по категориям "врачи", "средний персонал" и "младший персонал", - сообщил Игорь Крючков.

Татьяна Ковалева