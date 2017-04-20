В Тюмени пятеро детей получили травмы на батутах, возбуждено уголовное дело

Фото следственного комитета РФ

Уголовное дело по факту травмирования детей на батутах возбуждено в Тюменской области.

Как сообщает следственное управление СКР по Тюменской области, с февраля по апрель 2017 года в результате ненадлежащего оказания услуг развлекательного характера не были обеспечены условия безопасного нахождения несовершеннолетних в батутном комплексе, расположенном в ТРЦ "ТюменьСитиМолл". Травмы получили пятеро детей от 9 до 13 лет.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, изучается изъятая документация, назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда причиненного здоровью несовершеннолетних. В рамках расследования уголовного дела будут установлены лица, в обязанности которых входило обеспечение охраны жизни и здоровья детей.

Расследование уголовного дела продолжается.