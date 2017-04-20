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Разметка на тюменских дорогах станет ярче

16:27 20 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Дорожную разметку на основных магистралях Тюмени обновят к 9 мая.

Об этом сообщил заместитель руководителя городского департамента дорожной инфраструктуры Евгений Сорокин. Он уточнил, что разметка при этом станет ярче: в состав красящего вещества добавят больше белой краски.

"Каждый год мы применяем новые технологии. Разметка будет как с помощью краски, так и холодного пластика и термопластика, все это обеспечит безопасность на дорогах. Материалы для разметки заготовлены, техника готова. Пока дорожники ждут наступления теплых дней: в холодную погоду пластик не застынет", - отметил он.

Напомним, всего на содержание уличной дорожной сети в 2017 году выделено около 700 млн рублей, около 60% из них будет освоено летом.  Деньги пойдут на ежедневную уборку улиц, ямочный ремонт, выравнивание колодцев и благоустройство.

Евгения Шевцова

Теги: дорожные работы , разметка , ремонт дорог

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