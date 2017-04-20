В Тюмени реализуют дорожную карту по переходу дачных участков на прямые договоры снабжения с электриками

tyumen.dachi.ru

Дачный сезон 2017 года начался с больших волнений для председателей садоводческих обществ. Тюменские городские электрические сети приступили к реализации дорожной карты по передаче электрических сетей, расположенных в границах садоводческих обществ и товариществ. Пока речь идет только о садах и дачах Тюмени и Тюменского района.

Как рассказал корреспонденту "Тюменская линия" директор филиала "Тюменские городские электрические сети ПАО "СУЭНКО" Александр Бойченко, это общероссийский пилотный проект. И если опыт тюменских энергетиков и садоводов будет положительным, он будет распространен по всей России. Процесс же этот и его результаты, по убеждению Александра Бойченко, выгоден обеим сторонам.

"На сегодняшний день все проблемы садоводческих обществ приходятся на нас, а ничего сделать мы не можем – сети не наши. Они либо садоводческие, либо бехозные, а спрос в любом случае с нас, потому что договор заключен со сбытовой компаний. Так что для нас это однозначно положительный процесс, - отметил он. - Выгоден он и для садоводов, так как все их проблемы с электричеством становятся нашими, и мы сможем их решить".

Представители филиала "Тюменские городские электрические сети ПАО "СУЭНКО" 20 апреля встретились с председателями всех садоводческих товариществ и объяснил им проблемы, с которыми энергетики столкнулись, обследуя первые СНТ, рассказал об особенностях работы, которую им предстоит сделать.

Главные проблемы для себя и энергетиков, по словам Александр Бойченко, дачники создали сами. "Это ширина проезда по дачным улицам, - отметил он. - 3,5 метра – это очень мало, техника, обслуживающая линию не сможет туда заехать. Если раньше опоры шли вдоль улицы, то после самовольного расширения участка – опоры оказались на территории участка, соответственно дома и хозяйственные постройки оказались под линиями электропередачи, что недопустимо. Очень часто трансформаторная подстанция оказывается рядом с постройками, меньше, чем 10 метров. Это тоже недопустимо.

Встреча с председателями дачных товариществ и сообществ направлена, по словам Бойченко, не столько на информирование о порядке передачи сетей компании, сколько на понимание ими важности этой работы. Аудитория разделилась на две половины – одни все понимают и поддерживают, другие во всем сомневаются. Но поработать придется всерьез – все решения по продаже общего имущества дачного сообщества, а электрические сети именно к нему и относятся, должны принять единогласно все члены сообщества.

Потом тюменское отделение "СУЭНКО" готово профинансировать все работы по оформлению и передачи имущества по акту купли-продажи, но по инстанциям походить придется все-таки председателям СНТ.

Специалисты филиала "Тюменские городские электрические сети ПАО "СУЭНКО" подробно рассказали председателям СНТ о каждом документе, которые будут необходимы для реализации пилотного проекта, ответили на многочисленные вопросы.

Борис Олейник