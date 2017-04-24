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Чемпионку по раскрытию преступлений наградили в Тюмени

12:38 24 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
ядоверяю.рф

Премию общественного признания "Спасибо за службу!" вручили тюменской собаке Киме – лидеру по раскрытию преступлений.

Кима уже шесть лет работает в центре кинологической службы УМВД России по Тюменской области. На счету у немецкой овчарки 11 раскрытых преступлений, однако самое ее главное достижение – помощь в раскрытии сразу трех краж за одни сутки. За такое ударное дежурство наставник собаки полицейский-кинолог отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по Тюмени Александр Малышкин и, конечно, сама Кима в 2016 году были признаны лучшими в российском конкурсе профессионального мастерства. 

Рабочий день пушистого стража порядка начинается, как обычно, рано утром. По словам Александра Малышкина, сначала поступает вызов о совершенном преступлении, например, краже, затем уже на месте изучается обстановка и начинается работа: Кима знакомится с местом, берет след и доводит либо до самого подозреваемого, либо до места, где он скрылся. После этого оперативная группа устанавливает, где находится предполагаемый злоумышленник.

Именно так происходило несколько лет назад в п. Антипино, когда Кима раскрыла свое первое преступление. Тогда она была еще совсем юным сотрудником, не имеющим такого богатого опыта, как сегодня, но уже успела показать себя с лучшей стороны. На месте преступления один из злоумышленников зацепился за решетку и оставил капли крови. Собака взяла след и довела полицейских сначала до подъезда, а потом и до квартиры, где жили преступники. Однако их там не оказалось. Сообразительная Кима нашла и другое убежище злоумышленников, их задержали.

А ровно год назад, в апреле 2016 года, Александру Малышкину и Киме за сутки пришлось раскрыть сразу три преступления. Сначала поступила информация о краже из частного дома по ул. Набережной в Тюмени. Кинолог с собакой выехал на место преступления. Практически сразу умная Кима взяла след и в лесополосе обнаружила украденный телевизор, зарытый в пожухлую листву. Потом собака вывела полицейских и на самих подозреваемых.

Но приключения в этот день для Кимы и ее наставника не закончились. Сразу же по рации пришло сообщение еще об одной краже в п. Боровском, совершенной на этот раз в гаражном кооперативе. Собака нашла орудия преступления – лом и топор, с помощью которых преступники взломали дверь гаража. Вскоре задержали и подозреваемых, сознавшихся в краже.

Уже утром поступил еще один вызов об избиении и грабеже на ул. Холодильной. Кима помогла обнаружить вещи потерпевшего – сотовый телефон и ключи, по отпечаткам на которых в дальнейшем нашли преступника.

Именно за такое ударное дежурство Александра Малышкина и его Киму признали лучшими в конкурсе профессионального мастерства. Наградили ли собаку лакомством? Кинолог говорит, что вкусный подарок Кима за свою службу от него, конечно же, получила, но лучшая награда для нее все-таки – это любовь и доверие наставника.

Кстати, о профессиональной работе собаки узнали жители п. Боровский и оставили благодарность на сайте проекта "Я доверяю".

 "Без своей служебной собаки добиться успехов в работе мне бы не удалось", - подчеркивает Александр Малышкин.

Теги: я доверяю , УМВД России по Тюменской области , кинологи

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